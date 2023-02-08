منتخب مصر في المجموعة الثانية من مونديال السلة للكراسي المتحركة

أجريت صباح اليوم الأربعاء، قرعة بطولة كأس العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة ، والمقرر إقامتها خلال يونيو من العام الجاري.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجانب ألمانيا وكندا وتايلاند.

وفي المجموعة الأولى منتخبات أستراليا وإيطاليا والبرازيل والإمارات، بينما ضمت المجموعة الثالثة كلا من نيوزيلندا والأرجنتين وفرنسا وكوريا.

وعلى مستوى المجموعة الرابعة فتضم منتخبات كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والعراق وإيران وبريطانيا العظمى.

وتأهل الفراعنة لهذه البطولة عقب التتويج بكأس إفريقيا التي أقيمت باثيوبيا الصيف الماضي.