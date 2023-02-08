لن تتمالك دموعك.. شاهد أب سوري يغني لـ جثث طفليه ضحايا الزلزال

في فيديو تفيض منه الدموع ومشاعر الأسى، نعى أحد السوريين من أبناء الغوطة الشرقية شمال سوريا طفليه اللذين فارقا الحياة بالزلزال الذي ضرب البلاد فجر الاثنين.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل تسجيلاً مصوراً لشاب يُدعى خالد وهبة (أبو رفيق) جالساً وسط المقبرة حاملاً جثتَي طفليه الصغيرين.

وخلال التسجيل يقول وهبة إنه كان قد نذر فيما مضى أن يقوم في يوم عرس ولديه بالغناء والرقص فرحاً بهم.

قبل أن يستدرك بالقول إنه لن يسمح بنزولهم إلى القبر ودفنهم قبل أن يغني لهم موالاً إيفاء بنذره ذلك.

وبالفعل يخاطب الأب المكلوم ولديه (إبراهيم ورفيق) بموّال وكأنهما عريسان قائلاً " وحياة طه النبي إني على فرقاكم جثة بلا روح وراسي من العقل خالي.. إنتو يا أبو خالد رفيق (يقصد ولده) عزوتي وأهلي ومالي".

وبحسب شبكات محلية فقد فارق الطفلان الحياة تحت الأنقاض بعد انهيار مكان إقامتهم في جنديرس بريف عفرين.

وحتى ساعة كتابة الخبر، بلغ حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غرب سوريا أكثر من 1280حالة وفاة وأكثر من 2600 مصاب، وفقاً للدفاع المدني السوري.