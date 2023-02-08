براءة سما المصري من تهمة سب وقذف ابنة مرتضى منصور

أصدرت دائرة الاستئناف بالمحكمة الاقتصادية، حكما فى قضية اتهام سما المصري بسب وقذف أميرة ابنة المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا، وتأييد عدم جواز نَظَر الجُنحة لسابقة الفصل فيها.

وكانت المحكمة الاقتصادية قررت رفض الإشكال للمتهمة سما المصري على حكم حبسها، بعد تنازل الإعلامية ريهام سعيد عن قضايا السب والقذف

كما كانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، برأت الراقصة الاستعراضية سما المصري، من تهمة سب وقذف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، في مواقع التواصل الاجتماعي وذلك في آخر الدعوات القضائية المتداولة بينهما.

كما قضت محكمة مستأنف جنح المحكمة الاقتصادية، في وقت سابق، تأييد الحكم الصادر من محكمة الجنح محكمة أول درجة، ببراءة سما المصري؛ من اتهامها بسب وإزعاج الإعلامية ريهام سعيد، ورفض الدعوى المدنية المرفوعة من ريهام سعيد.

اتهامات سما المصري

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمة سامية أحمد عطية، الشهيرة بـسما المصري في القضية رقم 535 لسنة 2020، في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، بقذف المجني عليها ريهام عمرو حسن سعيد، وشهرتها ريهام سعيد، بأن أسندت لها أمور لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها.

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، تأجيل نظر الدعوى التي أقامها المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ، ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة إيقاف قيد صفقات الزمالك الجديدة ناصر منسى وأحمد بلحاج ومحمود شبانة، في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة إلى الأحد المقبل.

وقدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مستندات قيد الثلاثي، ناصر منسي، وأحمد بلحاج، ومحمود شبانة، العائد من الإعارة لرئيس هيئة محكمة القضاء الإداري التي تنظر القضية المطالبة بإلزام اتحاد الكرة بقيد ثلاثة لاعبين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية.