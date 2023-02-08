عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

براءة سما المصري من تهمة سب وقذف ابنة مرتضى منصور

صدى البلد

أصدرت دائرة الاستئناف بالمحكمة الاقتصادية، حكما فى قضية اتهام سما المصري بسب وقذف أميرة ابنة المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا، وتأييد عدم جواز نَظَر الجُنحة لسابقة الفصل فيها.

اختلفوا على السعر.. حبس 7 تجار مخدرات حاولوا اختطاف أحدهم بالنزهة

تجارة مواشي.. سر الـ 3 ملايين جنيه فدية بعد اختطاف سائق بالقاهرة

وكانت المحكمة الاقتصادية قررت رفض الإشكال للمتهمة سما المصري على حكم حبسها، بعد تنازل الإعلامية ريهام سعيد عن قضايا السب والقذف

كما كانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، برأت الراقصة الاستعراضية سما المصري، من تهمة سب وقذف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، في مواقع التواصل الاجتماعي وذلك في آخر الدعوات القضائية المتداولة بينهما.

كما قضت محكمة مستأنف جنح المحكمة الاقتصادية، في وقت سابق، تأييد الحكم الصادر من محكمة الجنح محكمة أول درجة، ببراءة سما المصري؛ من اتهامها بسب وإزعاج الإعلامية ريهام سعيد، ورفض الدعوى المدنية المرفوعة من ريهام سعيد.

اتهامات سما المصري

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمة سامية أحمد عطية، الشهيرة بـسما المصري في القضية رقم 535 لسنة 2020، في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، بقذف المجني عليها ريهام عمرو حسن سعيد، وشهرتها ريهام سعيد، بأن أسندت لها أمور لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها.

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، تأجيل نظر الدعوى التي أقامها المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ، ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة إيقاف قيد صفقات الزمالك الجديدة ناصر منسى وأحمد بلحاج ومحمود شبانة، في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة إلى الأحد المقبل.

وقدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مستندات قيد الثلاثي، ناصر منسي، وأحمد بلحاج، ومحمود شبانة، العائد من الإعارة لرئيس هيئة محكمة القضاء الإداري التي تنظر القضية المطالبة بإلزام اتحاد الكرة بقيد ثلاثة لاعبين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية.

سما المصري المستشار مرتضى منصور مرتضى منصور الزمالك نادي الزمالك الأقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية رجع 20 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-2-2023

قيد لاعبي الزمالك الأحد.. تأجيل قضية مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة

نبأ صادم لـ نجم الأهلي قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم.. وهذا ثمن الجرام عيار 21 الآن

مشهد عجيب بدمياط.. الرياح تقتلع الأكشاك على الطريق

65 جنيهًا.. تراجع مفاجئ بأسعار الدواجن في بوادر جديدة لانفراج الأزمة

يستحيل تنفيذ حكم القضاء|شوبير يكشف مفاجأة بشان أزمة وقف قيد لاعبي الزمالك

نزل التردد الآن| موعد مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر اليوم والقنوات الناقلة

موضوعات متعلقة

اختلفوا على السعر.. حبس 7 تجار مخدرات حاولوا اختطاف أحدهم بالنزهة

تجارة مواشي.. سر الـ 3 ملايين جنيه فدية بعد اختطاف سائق بالقاهرة

حبس عاملين سرقا عيادة طبية بمصر الجديدة

20 مليون جنيه.. تجديد حبس نصاب الاستثمار في البورصة بالقاهرة

تجديد حبس صاحب منزل قتل مستأجرا لعدم دفعه الإيجار

تجديد حبس شخصين سرقا مجوهرات وأموالا من شقة بمدينة نصر

حبس تاجر سلاح بعين شمس

تجديد حبس سائق دهس سيدة بالقاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

خبير: زلزال تركيا وسوريا محتمل يسبب براكين

هل توفي ياسين جنكيز في زلزال تركيا المدمر؟.. اعرف الحقيقة

أول تعليق من تعليم المنيا عن طالبة صفر الإعدادية

نمر يقتحم محكمة هندية ويفترس من فيها .. فماذا حدث؟

وقفوا دقيقة حدادا.. مدبولي: شريف إسماعيل كان مسئولا من طراز خاص

براءة سما المصري من تهمة سب وقذف ابنة مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مينفعش الكلام ده.. سعر الاسبراجوس يثير الجدل على السوشيال ميديا

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات أثارت الجدل لـ علا غانم

أصالة تنفعل على صحفى بسبب هجومه عليها

صادم.. القبض على جدة اعتدت على حفيدتها الرضيعة بأستراليا

فيديو

زلزال سوريا.. طفلة تثير تعاطف العالم خلال إنقاذها وشقيقها من تحت الأنقاض "فيديوجراف"

موعد تحسن الطقس.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

تشكيل الأهلي أمام ريال مدريد والقنوات الناقلة وموقف القندوسي وكهربا من المشاركة

الذهب يتراجع بقوة.. والاستقرار يسيطر على الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ