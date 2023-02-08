محافظ القليوبية: الموافقة على إقامة جراج متعدد الطوابق بشبين القناطر

تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الاجتماع بعرض الكتب الواردة من الجهات المختلفة حيث وافق المجلس التنفيذي على مقترح تحصيل مقابل التقنين لمحطات (ابراج) شبكات المحمول المقامة بدون ترخيص لصالح صندوق الخدمة والتنمية المحلية بالمحافظة تحصلها صندوق الخدمات بالمحافظة.

كما وافق المجلس التنفيذي بسريان قرار محافظ القليوبية رقم (۷۰۳) لسنة ۱۹۹۹ بالاعفاء من مقابل رسوم التنازل للاقارب من الدرجة الأولى لعقود الاسكان الاقتصادي فى ضوء العمل بالقيمة التقديرية المحددة بقرار المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة في 20/10/2021.

كما وافق المجلس التنفيذي علي مذكرة الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن الموافقة على التعديلات المقترحة بالمخططات التفصيلية المعتمدة والمقدمة من الادارات الهندسية بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة لصالح المواطنين كفتح شوارع أو إغلاقها أو توسعة شوارع بما لا يتعارض مع المخطط التفصيلي المعتمد.

كما وافق المجلس التنفيذي على قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر بتخصيص قطعة ارض مساحتها ٢٧٥م بقرية المريج أمام مجمع خدمات المريج ضمن الارض المستلمة من الجمعية الزراعية لاقامة جراج لمعدات الوحدة المحلية عليها، والموافقة على الغاء قرار التخصيص رقم (٢٥٩) لسنة ۲۰۰۸ بمساحة (٢٥٨٥م٢) لاقامة مدرسة سرياقوس الثانوية مركز الخانكة نظرا لتوسعة طريق مسطرد / سرياقوس ومرور خط صرف بالمساحة المخصصة لتصبح المساحة المتبقية لا تكفى لانشاء مدرسة.

كما وافق المجلس التنفيذي على قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر بتخصيص قطعة ارض مساحتها ٢٨٠٤م " موقع مجلس المدينة القديم لصالح مديرية التضامن الاجتماعى لاقامة مركز تأهيل عليها وتسليمه لجهاز التعمير ضمن مبادرة حياة كريمة، والموافقة على قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر بتخصيص قطعة ارض مساحتها ٣٣٦م على الرشاح المردوم بين قريتى طحانوب وكفر طحا لصالح مديرية الشباب والرياضة لاقامة حمام سباحة ونادي اجتماعي عليها

ووافق المجلس التنفيذي على قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر بضم مساحة ٣٨,٩٥م مبنى الجراج التابع للوحدة المحلية بقرية كفر تصفا الى مركز الشباب حيث أن مبنى الجراج غير مستغل، والموافقة على قيام الوحدة المحلية لمدينة قها بتخصيص الشقة بالعمارة رقم (٥٥) مدخل (۲) شقة (٢) لصائح الادارة الصحية بقها وتحديد مقابل التخصيص ) بسعر المثل ، والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ٢٥٠م بقرية أجهور الكبرى لصالح شركة توزيع الكهرباء لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها .

كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض مساحتها ١٣م بقرية ميت كنانة لصالح شركة توزيع الكهرباء لاقامة لوحة توزيع كهرباء عليها، والموافقة المبدئية لحين التنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني علي قطعة أرض مساحتها ٤٥٠٠م بمسطرد لنقل الاشراف لصالح الادارة العامة للمرور لاقامة وحدة مرور عليها، والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ١٤٤م بحوض الحدادة زمام قرية منشأة الكرام لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لاقامة محطة رفع صرف صحى عليها، والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ۱۸۰م بقرية الاحراز لصالح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لاقامة مبنى الصيانة الوقائية عليها والموافقة على تخصيص

قطعة أرض مساحتها ۱۸۳۳م بقرية الاحراز لصالح مديرية الصحة لاقامة وحدة صحية عليها والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ١٩٢٠م بحوض الغفارة رقم (۷) زمام قرية المربع ارض تم استلامها من هيئة الاوقاف المصرية لصالح مديرية الصحة لاقامة وحدة صحية عليها.

ووافق المجلس التنفيذي على اطلاق اسم الشهيد ملازم أول محمد ياسر يوسف إمام شهيد القوات المسلحة على مدرسة بلتان الرسمية للغات بطوخ وذلك تخليداً لذكراه والموافقة على اطلاق اسم الشهيد المجند أحمد محمود محمد عبد المجيد النمر - شهيد القوات المسلحة علي الشارع الكبير بكفر عليم بمركز القناطر الخيرية وذلك تخليداً لذكراه.