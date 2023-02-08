نجم المغرب بـ القائمة النهائية لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزتي أفضل حارس مرمى عن فئتي الرجال والسيدات.



المرشَّحات الثلاث لجائزة أفضل حارسة (بالترتيب الأبجدي اللاتيني لاسم العائلة):

آن كاترين بيرجر (ألمانيا / فريق تشيلسي للسيدات)

ماري إيربس (إنجلترا / فريق مانشستر يونايتد للسيدات)

كريستيان إندلر (تشيلي / فريق أولمبيك ليون للسيدات)

المرشَّحون الثلاثة لجائزة أفضل حارس (بالترتيب الأبجدي اللاتيني لاسم العائلة):

ياسين بونو (المغرب / فريق إشبيلية للرجال)

تيبو كورتوا (بلجيكا / فريق ريال مدريد للرجال)

إميليانو مارتينيز (الأرجنتين / فريق أستون فيلا للرجال)

تُمنح هاتان الجائزتان تكريماً للأداء الاستثنائي للحراس والحارسات في عالم كرة القدم بناء على تصويت لجنة تحكيم دولية مكوّنة من: المدربين الحاليين لمنتخبات الرجال والسيدات (مدرب/ة واحد/ة من كل منتخب)، وكابتن المنتخب (لاعب/ة من كل منتخب)، وصحفي متخصص من كل دولة أو أراضي ممثلة بمنتخب وطني، وأفراد جمهور كرة القدم ممن لديهم حساب على موقع FIFA.com. ويمكن الاطلاع على تفاصيل عملية التصويت ومنح الجائزة في وثيقة قواعد الجائزة.

أما القائمتان النهائيتان للأسماء الثلاثة المرشحة لنيل جائزتي أفضل مدرب عن فئتي الرجال والسيدات فسيتم إعلانها يوم الخميس 9 شباط 2023، بينما يُعلن يوم الجمعة 10شباط 2023 عن المرشحين الثلاثة لنيل جائزة أفضل لاعب وأفضل لاعبة وجائزة بوشكاش لأجمل هدف.

وسيُتوَّج الفائزون في حفل خاص لجوائز The Best من FIFA يُقام في باريس يوم الاثنين 27 فبراير/شباط 2023.