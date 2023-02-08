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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقيقة الاعتداء على علا غانم.. زوج الفنانة يكشف الحقيقة كاملة

عزيز حسن زوج الفنانة
عزيز حسن زوج الفنانة علا غانم

أكد عزيز حسن، زوج الفنانة  علا غانم، إن أحب علا غانم وكان هذا الحب السبب الرئيسي في تخطى أي عيب بشخصيتها.

وقال “حسن”، خلال لقاء ببرنامج “تفاصيل” عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل"، أن ما تردد حول قيامي بالاعتداء على علا غانم غير صحيح، معلقا “أنا لا يمكن أعتدى بالضرب على علا غانم، ولكن حقيقة الأمر، أنه " لما روحت عشان اتفاهم مع علا والدتها قالت امسكوه وأضربوه، وتم الإعتداء عليا”.

وتابع زوج الفنانة علا غانم، “كنت أعيش مع علا غانم في شقة بمنطقة عرابي، ثم عشنا في شاليه سقارة”.

 800 ألف جنيه

وأشار عزيز حسن إلى أن أعلى أجر حصلت عليه علا غانم نظير أي عمل فني كان 800 ألف جنيه.

علا غانم عزيز حسن الضرب نهال طايل منطقة عرابي عمل فني

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