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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تطبيق قانون الزراعات التعاقدية

«الفلاحين» تكشف سبل تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الزيوت والأعلاف |تفاصيل

صدى البلد

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن الحكومة المصرية تبذل جهودًا عظيمة لتقليل الواردات وزيادة الصادرات للحفاظ علي العملة الصعبة، لافتا إلى أن هذا الاتجاه سوف يساهم في تخفيف الاعباء علي المستهلكين وزيادة دخل المزارعين ويساعد في تحسين معيشة المواطنين. 


وأضاف أبوصدام أننا نستورد كميات كبيرة من الذرة الصفراء والتي تتعدي الـ 9 ملايين طن كل عام تقريبا والتي تمثل نحو 50% من احتياجاتنا السنوية والذرة الصفراء هي المكون الرئيسي لصناعة أغلب الاعلاف كما نستورد اكثر من 4 ملايين طن من فول الصويا ما يمثل نحو 90% من احتياجاتنا المحلية كل عام وفول الصويا من أهم المحاصيل الزيتية والعلفية والذي وصل سعر الطن منه بالأسواق المحلية الي 38 الف جنيه ، ويتسبب استيراد الزيوت والتي نستورد  منها نحو98% من احتياجاتنا المحلية الي استنزاف العملة الصعبة وارتفاع اسعار الزيوت.


وتابع قائلا: "كما يؤدي استيراد مستلزمات الاعلاف الي ارتفاع سعر الاعلاف مما يساهم في ارتفاع اسعار اللحوم بانواعها والمنتجات الغذائية الاخري بالإضافة إلى الأعباء الكبيرة التي تتحملها الميزانية العامة للدولة". 

واشار عبدالرحمن الي ان تقليص الفجوة بين الاستهلاك والانتاج من الزيوت والاعلاف يتطلب منا
تطبيق قانون الزراعات التعاقدية بوضع سعر مجز قبل الزراعة للمحاصيل الزيتية والعلفية مثل القطن والذرة وفول الصويا وعباد الشمس والكانولا والسمسم وبنجر العلف لتحفيز المزارعين علي زيادة مساحات زراعتها مع الاهتمام بدعم معاصر الزيوت ومصانع الاعلاف 
بالإضافة الي توفير تقاوي معتمدة من هذه المحاصيل ذات انتاجية عالية وتقاوم التغيرات المناخية السلبية المحتملة تكون بكميات كافيه واسعار مناسبه مع توفير المبيدات اللازمه لمكافحة الأمراض والآفات ، بالإضافة الي توفير التوعيه اللازمة لمواعيد الزراعة المناسبه ومواعيد الحصاد المثلي والطرق الزراعيه الحديثه وتوفير الالات الزراعية المتطوره والحديثه لتقليل الفاقد وزيادة الانتاج مع التوعيه باهمية نشر الزراعه بالتحميل كزراعة فول الصويا مع الطماطم والذرة للاستفاده القصوي  من وحدتي الارض والمياه

وأكد ابوصدام ان بعض المزارعين لا يزالوا يقومون بيعض المعاملات التي تضعف الانتاجيه كتبكير الزراعه  أو تاخيرها عن المواعيد المناسبه أو تبكير الحصاد قبل نضج المحصول أو  قطع اوراق عيدان الذرة (توريق الذرة ) لتغذية الحيوانات قبل نضج المحصول 
مطالبا الحكومه بزيادة الاهتمام بالارشاد الزراعي ودعم البحث العلمي في قطاع الزراعه مع تطوير المناهج الزراعيه بمصر والعمل علي ارسال البعثات الزراعيه للخارج للوقوف علي احدث ما وصلت اليه الامم في المجال الزراعي والاستفادة من التقدم العلمي في هذا المجال.

 
وطالب مجلس النواب بضرورة مراجعة كافة القوانين والتشريعات الزراعيه لتعديلها أو سن قوانين جديده تواكب الحاضر وتساهم في تنمية هذا القطاع مستقبلا. 

الفلاحين الزيوت الأعلاف العملة الصعبة الزراعة الحكومة الحكومة المصرية

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