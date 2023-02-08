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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تكشف تجهيزات المرحلة النهائية من تطوير مستشفى بدر

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تستعد جامعة حلوان لافتتاح  المرحلة الثالثة من مستشفى بدر الجامعي والتي تمثل دورًا محوريا في تقديم خدمات لآلاف المرضى من مختلف الأماكن، في عدد من التخصصات الحيوية والدقيقة.

يعد مستشفى بدر ضمن خطوات تطوير منظومة الصحة في مصر وبناء مصر الرقمية وإتاحة الخدمات الصحية للمواطنين بشكل أكثر تميزًا وفقًا لأهداف رؤية مصر 2030 .

ومن المقرر أن تفتتح جامعة حلوان المرحلة الثالثة والنهائية من تطوير وتجهيز مستشفى بدر السبت ١١ فبراير ٢٠٢٢.

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جامعة حلوان: مستشفى بدر خطوة في تطوير المنظومة الصحية بمصر

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بعنوان «التأهيل القانوني لقيادة الشباب».. اليوم دورة تدريبية لطلاب الجامعات المصرية بحلوان


تتضمن  تتضمن افتتاح  العديد من الأقسام الجديدة حيث تشمل افتتاح عمليات النساء والتوليد وتشمل ٣ غرف عمليات كذلك افتتاح وحدة مناظير وتشمل مناظير الجهاز الهضمي العلوي ومنظار القولون ووحدة متخصصة في مناظير الفراغ الثالث ومناظير القنوات المرارة ووحدة مناظير الجهاز التنفسي، ويتم أيضا افتتاح وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة بسعة ٢٠ حضانة، بالإضافة إلى وحدة رعاية للأطفال و القسم الداخلي بسعة حوالي ٧٠ سرير ليتم اضافتها لباقي اسرة المستشفى لخدمة بالإضافة الي افتتاح المبنى الإداري ويشمل مكاتب إدارة المستشفى والإدارات المالية و القانونية والإدارية والموارد البشرية ووحدات الجودة ومكافحة العدوي.

كما تشمل تجهيزات المرحلة النهائية من تطوير مستشفي بدر توريد عدد من الأجهزة الطبية الهامة منها جهاز رنين مغناطيسي وجهاز قسطرة للأشعة التداخلية، وجهاز الكشف المبكر على أورام الثدي وجهاز ليزر لاستئصال أورام المسالك وتفتيت الحصوات، وجهاز مناظير متقدم لجراحات الجهاز الهضمي وجهاز آخر متقدم لجراحات المخ بالمنظار .

جامعة حلوان تطوير مستشفي بدر الأجهزة الطبيه الجهاز الهضمي مصر

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