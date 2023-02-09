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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مستقبله هيضيع.. ميدو يخاطب إدارة الأهلي بشأن غرامة كهربا

ميدو
ميدو

علق أحمد حسام ميدو، على قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أتمنى أن يتم دفع الغرامة لكهربا، هذا مستقبل لاعب" .

أضاف: "الأهلي دفع أموالا كثيرة للاعبين أجانب ولم ينجحوا، لماذا لا يتم دفع أموال كهربا خاصة أن اللاعب أفضل كثيرا من المهاجمين المتواجدين في صفوف الأهلي" .

واختتم: "بالنسبة بقى لخبراء اللوائح، أي حد عايز يتشهر بيتكلم عن موضوع كهربا، مفيش حاجة اسمها خبير لوائح ما اللوائح دي موجودة على موقع فيفا انت بتنقشها بس، فين الخبرة في كدة، مفيش حاجة اسمها خبير لوائح في مصر".

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