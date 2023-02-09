كنت بنطق الشهادة.. طالبة مصرية تروي تفاصيل إنقاذها من تحت الأنقاض بتركيا

روت ريم يحيى، طالبة مصرية، تفاصيل إنقاذها من تحت الأنقاض في تركيا، قائلة: " كنت متواجده في المنزل، وتفاجئت بحدوث الزلزال..متابعة:" كان فيه هزة أرضية خفيفة في الأول وبتقف".

وأضافت "ريم يحيى" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الهزات الأرضية لم تتوقف وبدأت شدتها في الزيادة..وعلى الفور بدأت العمارة في التساقط دور تلو الآخر.

واسترسلت:" كنا في الدور الخامس ودا كان سبب في إنقاذنا..بقيت تحت الإنقاض لفترة طويلة للغاية"، متابعة:" عشت لحظات قاسية لا أتمناها لأعدائي".

وأكملت "سهيلة أحمد" أحد الطلاب المتواجدين في تركيا: " الدولاب وقع ، ولاقيت سقف الأوضه بيقع على راسي وكنت بقول الشهادة بس".