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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الزلازل مستمرة.. هزة أرضية على الحدود السورية اللبنانية بقوة 4.3 ريختر

زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية

أفادت مصادر صحفية، صباح الخميس، عن رصد هزة أرضية على الحدود السورية اللبنانية بقوة 4.3 درجة، وفقا للحدث.

وتأتي هذه الهزة الأرضية بعد يومين من الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا وسوريا ونتيجة له، حيث خلف الزلزال مجموعة من الهزات الأرضية في بعض الدول المجاروة للبلدين.

وكانت قد أعلنت منظمة الأمم المتحدة، أنها تجهز أول قافلة مساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وقالت الأمم المتحدة: "نعمل على تجهيز أول قافلة مساعدات للعبور إلى الشمال السوري"، لافتة إلى أن عمليات الإنقاذ لا تغطي سوى 5% من المواقع المتضررة شمال غرب سوريا.

وأشارت الأمم المتحدة، إلى أن نقص المعدات الثقيلة والطقس السيء عرقلا جهود الإنقاذ في سوريا. 

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