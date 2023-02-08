عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«لا طعام ولا ضوء».. أوضاع مأساوية في سوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر

زلزال تركيا
زلزال تركيا

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «لا طعام ولا ضوء».. أوضاع مأساوية في سوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر.

ووسط شتاء قاسٍ تدنو فيه درجات الحرارة من درجة مئوية تحت الصفر، تسابق فرق البحث والإنقاذ الزمن في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا وتركيا من أجل انتشال الناجين من بين أنقاض المباني المنهارة.

السلطات التركية، قالت إن نحو 13 مليونا ونصف المليون شخص تضرروا من منطقة تمتد نحو 450 كيلو مترا من أضنة في الغرب إلى ديار بكر في الشرق، و300 كيلو متر من مالاطيا في الشمال إلى هاتاي في الجنوب.

الزلزال الذي وقع فجر الإثنين الماضي بقوة 7.8 درجة تراه بعد ساعات زلزال آخر بالقوة نفسها تقريبا، أدى إلى سقوط آلاف المباني بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمجمعات السكانية وإصابة عشرات الآلاف، وترك عددا لا يحصى من الأشخاص بلا مأوى في تركيا وشمال سوريا.

 

حالت بين عمال الإنقاذ

موجة صقيع وطرق مدمرة ونقص في الموارد والمعدات الثقيلة، عوائق كلها حالت بين عمال الإنقاذ الذين كافحوا من أجل الوصول إلى بعض أكثر المناطق تضررا في البلدين المنكوبين، لا سيما أن بعض المناطق المتضررة أصبحت دون وقود ولا كهرباء.

سوريا وتركيا السلطات التركية كهرباء الزلزال تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

غلق قناة AEA وهذا هو البديل.. 4 طرق لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم

شاهد من هنا.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد

درجة الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد: 3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا| التفاصيل

هيغلبوا 8.. شاهد| مرتضى منصور يعلق على الأهلي قبل لقاء ريال مدريد

65 جنيهًا.. تراجع مفاجئ بأسعار الدواجن في بوادر جديدة لانفراج الأزمة

أول تعليق من شوبير على هزيمة الأهلي برباعية لهدف أمام ريال مدريد

ترشيحاتنا

على غرار توتير وفيسبوك.. ما أسباب تسريح شركة زووم لموظفيها؟

أرقام مباراة الأهلي وريال مدريد .. متولي الأسوأ

رئيس فيفا: كرة القدم الإفريقية تستعد لبدء حقبة جديدة

موعد مباراة الأهلي وفلامنجو في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

بعد سوريا ولبنان وتركيا.. زلزال يضرب دولة عربية بقوة 3 درجات بمقياس لريختر

انهيار أكثر من 60 مبنى في حلب.. وسوريا تعاني من نقص المعدات |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطير ومميت .. مرض معدٍ يصيب الماشية

بدون جراحة أو عينة .. فحص جديد يتنبأ بفرص الإصابة بسرطان البروستاتا

الضاحك يبكي قهرا.. ماذا فعل الشيف بوراك بعد الانهيار ساعات على أطلال زلزال تركيا؟

10 نصائح لتفادي تقلبات الطقس في شهر أمشير

فيديو

رياح عاتية تغيّر معالم الطرق| دمياط تعيش طقسًا يكشّر عن أنيابه ..فيديوجراف

زلزال تركيا يزحزحها من موقعها جغرافيا ودمار كارثي يصيب البنية التحتية

الليلة شتاء قارس .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن الساعات المقبلة

بدء انفراج الأزمة.. تراجع كبير في أسعار الدواجن بالأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ