عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «لا طعام ولا ضوء».. أوضاع مأساوية في سوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر.

ووسط شتاء قاسٍ تدنو فيه درجات الحرارة من درجة مئوية تحت الصفر، تسابق فرق البحث والإنقاذ الزمن في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا وتركيا من أجل انتشال الناجين من بين أنقاض المباني المنهارة.

السلطات التركية، قالت إن نحو 13 مليونا ونصف المليون شخص تضرروا من منطقة تمتد نحو 450 كيلو مترا من أضنة في الغرب إلى ديار بكر في الشرق، و300 كيلو متر من مالاطيا في الشمال إلى هاتاي في الجنوب.

الزلزال الذي وقع فجر الإثنين الماضي بقوة 7.8 درجة تراه بعد ساعات زلزال آخر بالقوة نفسها تقريبا، أدى إلى سقوط آلاف المباني بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمجمعات السكانية وإصابة عشرات الآلاف، وترك عددا لا يحصى من الأشخاص بلا مأوى في تركيا وشمال سوريا.

حالت بين عمال الإنقاذ

موجة صقيع وطرق مدمرة ونقص في الموارد والمعدات الثقيلة، عوائق كلها حالت بين عمال الإنقاذ الذين كافحوا من أجل الوصول إلى بعض أكثر المناطق تضررا في البلدين المنكوبين، لا سيما أن بعض المناطق المتضررة أصبحت دون وقود ولا كهرباء.