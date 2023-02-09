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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توقيته وموقعه.. زلزال تركيا وسوريا كان عنيفا ومدمرا.. لهذه الأسباب

الزلزال
الزلزال

أفاد تقرير لقناة “العربية”، أن زلزال تركيا و سوريا العنيف كان مدمر بسبب مجموعة من العوامل .. منها توقيته وموقعه وخط صدع هادئ نسبيا منذ قرنين.

زلزال تركيا وسوريا كان مدمر بسبب عددت عوامل

واضاف التقرير، ان قشرة الأرض تتكون من أجزاء منفصلة تسمي صفائح تتجمع جنبا إلي جنب وتتحرك هذه الصفائح مرارا ولكن احتكاكها بألواح مجاورة يمنعها من ذالك، لكن في بعض الأحيان يتراكم الضغط حتي تنقلب إحدي الصفائح فجأة ما يتسبب في تحرك السطح.

زلزال تركيا قدرت شدته بــ 7.8 درجة 

واكد التقرير، ان في حالة الزلزال الحاليه كانت الصفيحة تتحرك شمالا وتطحن في احتكاكها صفيحة أخري ما نتج عنه زلزال كبير قدرت شدته بــ 7.8 درجة وصنف عزلي أنه “كبير” حسب المقياس الرسمي وكان مركزه قريبا من سطح الأرض نسبيا علي عمق حوالي 18 كيلومترا ما تسبب في أضرار جسيمة للمباني علي سطح الأرض.

 

 

 

 

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