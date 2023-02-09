بـ300 ألف دولار.. الكشف عن إصدار خاص من رينج روفر إيديشن| صور

طورت العلامة التجارية البريطانية لاندر روفر نسخة جديدة من سيارة رينج روفر الحصرية بمناسبة افتتاح صالة عرض تم تجديدها حديثًا في مايفير (لندن)، تم تطوير السيارة من قبل قسم عمليات المركبات الخاصة كإصدار حصري في المملكة المتحدة فقط ، حيث سيتم تصنيع 16 نموذجًا منها.

الكشف عن إصدار خاص من رينج روفر إيديشن

تم بيع جميع النسخ من السيارة الجديدة بالفعل على الرغم من سعرها الباهظ البالغ 250 ألف جنيه إسترليني، بنفس سعر رولز رويس كولينان تقريباً، ووفقًا لأسعار الصرف الحالية قد يبلغ سعرها حوالي 301000 دولار أو 281000 يورو.

الكشف عن إصدار خاص من رينج روفر إيديشن

تم طلاء رينج روفر باللون الرمادي اللامع مع سقف Corris Grey Gloss المتباين، على عجلات مقاس 23 بوصة وتشطيبات من الساتان الأسود والرمادي، وستحصل على مجموعة متنوعة من اللمسات الخارجية، وشارات نصية معدنية مكونة من قطعتين من الكروم الأسود، وسيتم تصنيعها بواسطة أقدم صائغ مملوك لعائلة في بريطانيا (فاتوريني) وسيتواجد في الجزء الأمامي والخلفي من السيارة.

الكشف عن إصدار خاص من رينج روفر إيديشن

ومن بين التغييرات الخارجية المصابيح التي تحمل علامة SV Bespoke، وشعارات SV محفورة بالليزر، ودائرة SV دائرية بيضاء من السيراميك، وزوج من المقاعد المواجهة للخلف، ووسائد جلدية، كما تم تغليف المقصورة الفاخرة بخشب الورد والجلد.

في محاولة لتبرير السعر المرتفع للطلب، قامت رينج روفر إس في لانسداون إيديشن بتركيب أشكال أخرى تتراوح من أدوات التحكم في السيراميك الأسود الساتان إلى طلاء معدني مطلي بأكسيد أسود.

الكشف عن إصدار خاص من رينج روفر إيديشن

استخدم قسم عمليات السيارات الخاصة تطريز خاص، ووضع تشطيبات من الكروم، وكلمسة أخيرة، تم تزيين دواسات العتبات المضيئة بأحرف "SV Bespoke - Lansdowne Edition 1 of 1" لتسليط الضوء على حصرية سيارات الدفع الرباعي.

الكشف عن إصدار خاص من رينج روفر إيديشن

يتطلب الإصدار الخاص علاوة هائلة على سيارة رينج روفر الأساسية المتوفرة في المملكة المتحدة بسعر 100000 جنيه إسترليني، كما إنها أغلى بكثير من SV ذات قاعدة العجلات الطويلة، والتي يبلغ سعرها 181.720 جنيه إسترليني.

وعلى الرغم من السعر الضخم، فإن ذلك لم يمنع 16 ثريًا من توقيع أسمائهم على قائمة الحجز لشراء أفخم نسخة من الجيل الحالي من سيارات الدفع الرباعي.