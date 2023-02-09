عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة جديدة.. هل يمكن أن تسلم فرنسا وألمانيا طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا؟

طائرات مقاتله - أرشيفية
طائرات مقاتله - أرشيفية

طلب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من ألمانيا وفرنسا تسليمة طائرات مقاتله لمواجهة القوات الروسية، حيث جاء ذلك خلال اجتماعة مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتس في باريس.

ومن جانبهما، أكد ‏الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني رأيهما بأن روسيا يجب ألا تكسب الحرب، كما أكدوا مواصلة دعمهم لأوكرانيا.‏

ومن المتوقع تقديم زيليسنكي المزيد من الطلبات للحصول على طائرات مقاتله عندما يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس.

‏وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون وشولتس في باريس، إن فرنسا وألمانيا لديهما القدرة على تغيير قواعد اللعبة في الحرب ضد روسيا من خلال تزويد أوكرانيا بدبابات قتالية وطائرات مقاتلة حديثة وصواريخ بعيدة المدى. ‏

‏وأضاف الرئيس الأوكراني، أن إمكانية إمداد  كييف بالطائرات المقاتله تمت مناقشته، كما حذر من أن هناك القليل من الوقت لتوفير الأسلحة.‏

‏ومن جانبه، قال ماكرون، إن أوكرانيا يمكنها الاعتماد على دعم فرنسا، وإن باريس مصممة على مساعدة أوكرانيا على النصر واستعادة أراضيها.‏

‏كما قال شولتس أيضا، إن موقع ألمانيا لم يتغير، لافتا إلى أنه يجب ألا تكسب روسيا هذه الحرب.‏

‏وفي الوقت الحالي، من غير الواضح إذا كان ذلك يعني أن فرنسا والمانيا قد تلتزمان بتزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة.

بعد عرض بريطانيا.. إعلان عاجل من أوكرانيا بشأن الطائرات المقاتلة

بيان عاجل من ألمانيا بشأن مستقبل أوكرانيا.. تفاصيل

انتقادات إلى ماكرون ‏

‏وكان قد واجه كل من الرئيس الفرنسي والمستشار الألمانية انتقادات لبطئهما في دعم أوكرانيا، حيث أعرب زيلينسكي في وقت سابق، عن إحباطه من ماكرون الذي استمر في إجراء مكالمات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد الحرب.

‏لكن الرئيس الأوكراني قال لصحيفة لو فيجارو الفرنسية، إنه يعتقد أن ماكرون تغير عن موقفه، مشيرا إلى أن التزام ماكرون بدعم أوكرانيا لتحقيق النصر وحقيقة أنه فتح الباب أمام تسليم الدبابات الشهر الماضي أظهر ذلك.

‏وتأتي زيارة زيلينسكي يوم الخميس إلى بروكسل بعد أن ألقى خطابا أمام البرلمان البريطاني يوم الأربعاء، حث من خلاله لندن على تزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة.‏

‏وكان قد صرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، يدرس أمكانية تزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتله البريطانية، لكنه شدد على أن هذا قد يستغرق الكثير من الوقت وأن تدريب الطيارين قد يستغرق سنوات.‏

‏ومن جانبها، حذرت روسيا من أنه سيكون هناك رد من موسكو إذا زود أي شخص أوكرانيا بطائرات.‏

المانيا فرنسا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستشار الألماني أولاف شولتس باريس القوات الروسية روسيا أوكرانيا الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

أول تعليق من شوبير على هزيمة الأهلي برباعية لهدف أمام ريال مدريد

شاهد من هنا.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد

الأهلي يخسر | تعليق خالد الغندور على رباعية ريال مدريد

بعد إيقاف شهادات الـ 25%.. 3 بنوك تطرح شهادة استثمارية بأعلى عائد

كيلو الفراخ بـ 45 جنيها خلال أيام.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن

بعد تراجعه 230 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن في مصر

أول رد فعل من خالد الغندور على رباعية ريال مدريد أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

عام على اندلاعها.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن بطلب روسي اعتراضا على تسليح أوكرانيا

أوكرانيا: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 29.9 مليار دولار بفضل الدعم الدولي

الولايات المتحدة تثمن مساهمات ألمانيا «القوية» لدعم أوكرانيا

بعد عام من العملية الروسية|أمريكا تؤكد استمرارها في دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها

الرئيس الأمريكي: وحدنا الناتو وبنينا تحالفًا عالميًا ضد عدوان بوتين على أوكرانيا

تغييرات كبيرة.. قرار عاجل من زيلينسكي بشأن حكام 3 مناطق في أوكرانيا

ترشيحاتنا

البانية نزل 40 جنيها مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

سعر الذهب محليا اليوم الخميس 9-2-2023

بعد تجاوز خط الدبابات الأحمر.. بريطانيا تفاجئ العالم بقرار جريء لمساعدة أوكرانيا

بعد تراجعه 230 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن في مصر

تعرف على ضوابط تسوية أوضاع البنوك المتعثرة في القانون الجديد

الصين بريئة.. لا توجد متحورات جديدة لفيروس كورونا حتى الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات مبكرة تنذر الإصابة بـ سرطان الفم| انتبه

في اليوم العالمي لـ البيتزا.. طرق مختلفة لتحضيرها بالبيت

نوع شائع من الريجيم يصيبك بهذه الأمراض| تجنبه فورا

جددي سفرتك.. طريقة عمل حواوشي بابا غنوج

فيديو

تنبأ بزلزال تركيا قبلها بـ3 أيام..باحث هولندي يكشف عن مفاجأة ستغير العالم

رياح عاتية تغيّر معالم الطرق| دمياط تعيش طقسًا يكشّر عن أنيابه ..فيديوجراف

زلزال تركيا يزحزحها من موقعها جغرافيا ودمار كارثي يصيب البنية التحتية

الليلة شتاء قارس .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن الساعات المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ