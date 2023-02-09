أزمة جديدة.. هل يمكن أن تسلم فرنسا وألمانيا طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا؟

طلب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من ألمانيا وفرنسا تسليمة طائرات مقاتله لمواجهة القوات الروسية، حيث جاء ذلك خلال اجتماعة مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتس في باريس.

ومن جانبهما، أكد ‏الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني رأيهما بأن روسيا يجب ألا تكسب الحرب، كما أكدوا مواصلة دعمهم لأوكرانيا.‏

ومن المتوقع تقديم زيليسنكي المزيد من الطلبات للحصول على طائرات مقاتله عندما يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس.

‏وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون وشولتس في باريس، إن فرنسا وألمانيا لديهما القدرة على تغيير قواعد اللعبة في الحرب ضد روسيا من خلال تزويد أوكرانيا بدبابات قتالية وطائرات مقاتلة حديثة وصواريخ بعيدة المدى. ‏

‏وأضاف الرئيس الأوكراني، أن إمكانية إمداد كييف بالطائرات المقاتله تمت مناقشته، كما حذر من أن هناك القليل من الوقت لتوفير الأسلحة.‏

‏ومن جانبه، قال ماكرون، إن أوكرانيا يمكنها الاعتماد على دعم فرنسا، وإن باريس مصممة على مساعدة أوكرانيا على النصر واستعادة أراضيها.‏

‏كما قال شولتس أيضا، إن موقع ألمانيا لم يتغير، لافتا إلى أنه يجب ألا تكسب روسيا هذه الحرب.‏

‏وفي الوقت الحالي، من غير الواضح إذا كان ذلك يعني أن فرنسا والمانيا قد تلتزمان بتزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة.

انتقادات إلى ماكرون ‏

‏وكان قد واجه كل من الرئيس الفرنسي والمستشار الألمانية انتقادات لبطئهما في دعم أوكرانيا، حيث أعرب زيلينسكي في وقت سابق، عن إحباطه من ماكرون الذي استمر في إجراء مكالمات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد الحرب.

‏لكن الرئيس الأوكراني قال لصحيفة لو فيجارو الفرنسية، إنه يعتقد أن ماكرون تغير عن موقفه، مشيرا إلى أن التزام ماكرون بدعم أوكرانيا لتحقيق النصر وحقيقة أنه فتح الباب أمام تسليم الدبابات الشهر الماضي أظهر ذلك.

‏وتأتي زيارة زيلينسكي يوم الخميس إلى بروكسل بعد أن ألقى خطابا أمام البرلمان البريطاني يوم الأربعاء، حث من خلاله لندن على تزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة.‏

‏وكان قد صرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، يدرس أمكانية تزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتله البريطانية، لكنه شدد على أن هذا قد يستغرق الكثير من الوقت وأن تدريب الطيارين قد يستغرق سنوات.‏

‏ومن جانبها، حذرت روسيا من أنه سيكون هناك رد من موسكو إذا زود أي شخص أوكرانيا بطائرات.‏