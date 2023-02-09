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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

98 طنًا.. وصول الشحنة الثانية ضمن الجسر السعودي الإغاثي إلى تركيا |شاهد

صدى البلد

وصلت منذ قليل الطائرة الإغاثية الثانية ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا .

 و تحمل الطائرة 98 طنًا من المواد الإغاثية، والتي تشمل فرق الإسعاف والإنقاذ المتخصصة من عدة وزارات وجهات سعودية وفرق تطوعية للمشاركة في مساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.

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وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الزلزال الكارثي في تركيا لأكثر من 14014 قتيلا، وارتفاع عدد الإصابات إلى 67.000 شخص.

ووفقا لشبكة “تي أر تي” التركية، قال اردوغان إن عدد قتلى الزلزال في تركيا وسوريا معا ارتفع لأكثر من 17,500 شخص، وأن عدد المباني المدمرة وصل إلى 6444 منزلا.

وأكد الرئيس التركي استعداد بلاده لتعويض المتضررين من الزلازل كما تم تعويض المتضررين من زلزال وان من قبل.

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