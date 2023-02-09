مساعدات بالجملة.. تركيا تتلقى عروضا للمساعدة من 95 دولة

أفادت صحف تركية محلية، اليوم الخميس، بتصريحات وزير الخارجية التركي جاويش اوغلو عن المساعدات الخارجية لتركيا.

وقال وزير الخارجية التركي :"تلقينا عروض مساعدة من 95 دولة و 16 منظمة دولية، 6 آلاف و479 فردا من 56 دولة في الميدان".

وأضاف جاويش أوغلو: " ستكون فرق من 19 دولة أخرى في بلدنا في غضون 24 ساعة ".

ووجهت رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الإماراتية الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي "أم الإمارات" ، صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة - التابع للهلال الأحمر، بتقديم 10 ملايين درهم لدعم حملة "جسور الخير" التي أطلقتها الهيئة لدعم الجهود الإنسانية والعمليات الإغاثية الجارية حاليا لصالح المتأثرين من الزلزال في كل من سوريا وتركيا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن ذلك يأتي تعزيزا للدور الذي تضطلع به دولة الإمارات وقيادتها، للحد من التداعيات الإنسانية التي خلفتها كارثة الزلزال على حياة الآلاف المتضررين على الساحتين السورية والتركية.