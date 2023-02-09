رئيس محكمة الجنايات السابق: يتبقى خطوة واحدة قبل تنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف

أسدلت محكمة النقض اليوم الستار على قضية مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف.. حيث أيدت حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات المنصورة بحق المتهم محمد عادل بعد إدانته بجريمة القتل .

حكم النقض فى جلسته الاولى، استند الى التعديل الذي اقر علي قانون واجراءات الطعن امام النقض والذي نشر في الجريدة الرسمية في ٢٧ ابريل ٢٠١٧،ويتعلق بأن تكون محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الاولي، بحيث تنقض الحكم وتحدد جلسة لنظره دون ان تعيده للجنايات مرة اخري.

ولكن السؤال هنا ، ماذا بعد حكم الإعدام الصادر بحق المتهم قاتل نيرة أشرف، ومتى يتم تنفيذه ؟

قبل الأجابة نؤكد أن الحكم الصادر اليوم نهائي، ولا طعن عليه امام أى جهة، أما بخصوص الاجراءات مابعد الحكم ، فقد شرحها المستشار بشير عبد العال رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق فى تصريحات ل"صدى البلد" .

حيث أكد ان الحكم الصادر نهائى ، وجاء بعد التعديلات التي ادخلت علي اجراءات الطعن امام النقض، بحيث يحق للمحكمة الفصل فى القضية بمجرد عرضها عليها ، وليس هناك الزام باعادتها الى محكمة الجنايات مرة اخرى لنظرها من جديد .

وأشار الى أنه بعد صدور حكم الاعدام ، يرسل ملف القضية بحكمها النهائى مباشرة إلى رئيس الجمهورية ، الذى يبدى رأيه فى الحكم ، وفى الغالب يتم الموافقة عليه ، كما أن المتهم أرتكب جريمته أمام الجميع، والادلة كلها ضده.

وتابع " بعد موافقة رئيس الجمهورية تعود القضية الى محكمة الاستئناف ، ويتم تحديد موعد لتنفيذ حكم الاعدام بحق المتهم ، وغالبا مايتم تنفيذه فى سجن الاستئناف فى باب الخلق بالقاهرة أو فى سجن الاستئناف بمحافظات الوجه البحرى .