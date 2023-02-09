عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رئيس محكمة الجنايات السابق: يتبقى خطوة واحدة قبل تنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف

صدى البلد

أسدلت محكمة النقض اليوم الستار على قضية مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف.. حيث أيدت حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات المنصورة بحق المتهم محمد عادل بعد إدانته بجريمة القتل .

حكم النقض فى جلسته الاولى، استند الى التعديل الذي اقر علي قانون واجراءات الطعن امام النقض والذي نشر في الجريدة الرسمية في ٢٧ ابريل ٢٠١٧،ويتعلق بأن تكون محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الاولي، بحيث تنقض الحكم وتحدد جلسة لنظره دون ان تعيده للجنايات مرة اخري.

ولكن السؤال هنا ، ماذا بعد حكم الإعدام الصادر بحق المتهم قاتل نيرة أشرف، ومتى يتم تنفيذه ؟

قبل الأجابة نؤكد أن الحكم الصادر اليوم نهائي، ولا طعن عليه امام أى جهة، أما بخصوص الاجراءات مابعد الحكم ، فقد شرحها المستشار بشير عبد العال رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق فى تصريحات ل"صدى البلد" .

حيث أكد ان الحكم الصادر نهائى ، وجاء بعد التعديلات التي ادخلت علي اجراءات الطعن امام النقض، بحيث يحق للمحكمة الفصل فى القضية  بمجرد عرضها عليها ، وليس هناك الزام  باعادتها الى محكمة الجنايات مرة اخرى لنظرها من جديد  .

وأشار الى أنه بعد صدور حكم الاعدام ، يرسل ملف القضية بحكمها النهائى مباشرة إلى رئيس الجمهورية ، الذى  يبدى رأيه فى الحكم ، وفى الغالب يتم الموافقة عليه ، كما أن المتهم أرتكب جريمته أمام الجميع، والادلة كلها ضده. 

وتابع " بعد موافقة رئيس الجمهورية  تعود القضية الى محكمة الاستئناف ، ويتم تحديد موعد لتنفيذ حكم الاعدام بحق المتهم ، وغالبا مايتم تنفيذه فى سجن الاستئناف فى باب الخلق بالقاهرة أو فى سجن الاستئناف بمحافظات الوجه البحرى .

 

نيرة أشرف اعدام قاتل نيرة اشرف محمد عادل طالبة المنصورة محكمة النقض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانيه رخص 40 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

أكدها الفيفا .. مفاجأة سارة لـ عشاق الأهلي بشأن مباراة فلامينجو بمونديال الأندية

الفيفا يوجه رسالة إلى الأهلي بعد مباراة ريال مدريد

إعلان رسمي من النادي الأهلي لنهاية أزمة كهربا

إعدام على الهواء.. هل يصعد محمد عادل على طبلية عشماوي في بث مباشر؟

قرار مفاجئ من كولر بشأن مباراة الأهلي أمام فلامينجو.. شوبير يكشف التفاصيل

انفراجة بسبب مستثمر عربي ..إعلامي: كهربا سيتحمل نصف عقوبة الفيفا للزمالك

ماذا قال كولر للاعبي الأهلي بغرفة الملابس بعد الهزيمة أمام ريال مدريد؟

ترشيحاتنا

50 مليار دولار.. تكلفة صادمة للخسائر الاقتصادية بسبب زلزال تركيا| أرقام

تعرف على التحويلات المرورية عقب الإغلاق الكلي لكوبري فيصل

قوته 7 ريختر.. خبير يحذر: زلزال هائل قادم بـ غرب تركيا

بالقانون .. حالتان لإنقاذ قاتل نيرة أشرف من الإعدام بعد الحكم النهائي

من تدبرها لم يفتتن بالدجال| داعية يكشف فوائد سورة الكهف ليلة الجمعة

كارثة بـ الجيش الأوكراني.. إعلان صادم من الصحة العالمية بشأن الحرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مناسبة للتخسيس.. طريقة تحضير شوربة العدس الدايت

طب القوات المسلحة تنظم حفل تخرج الدفعة الأولى للدراسات العليا بعد حصول الطلبة على درجة الماجستير

في اليوم العالمي لها.. مخاطر لن تتوقعها لتناول البيتزا

خطير للغاية| مرض مناعي يصيب الأطفال في هذه السن .. تعرف عليه

فيديو

علاقتنا بالجميع طيبة ..رسائل مهمة للرئيس السيسي خلال افتتاح "سايلو فودز"

رسالة السيسي للأشقاء العرب وطمأنته للمصريين حول السلع الأساسية

استمرار عمليات الإنقاذ في تركيا وأزمة بسوريا بسبب فرق الإنقاذ

تراجعت 40 جنيها.. انفراجة في أسعار الدواجن بالأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ