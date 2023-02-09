عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بأمر الرئيس السيسي.. عقوبات رادعة تنتظر هؤلاء التجار بسبب الأسعار والاحتكار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يبحث العديد من المواطنين عن عقوبة رفع أسعار السلع واحتكارها بعد تكليف الرئيس السيسي لوزير الداخلية بإلقاء القبض على كل من يقوم بالمغالاة في أسعار السلع بدون داعي، وإن القانون وضع عقوبات تصل للسجن والغرامة لكل من يقوم برفع الأسعار والغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار فى قانون العقوبات.

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".

حماية المستهلك مجلس الوزراء الرئيس السيسي وزير الداخلية المواطنين الحبس والغرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفيفا يوجه رسالة إلى الأهلي بعد مباراة ريال مدريد

أكدها الفيفا .. مفاجأة سارة لـ عشاق الأهلي بشأن مباراة فلامينجو بمونديال الأندية

إعلان رسمي من النادي الأهلي لنهاية أزمة كهربا

إعدام على الهواء.. هل يصعد محمد عادل على طبلية عشماوي في بث مباشر؟

قرار مفاجئ من كولر بشأن مباراة الأهلي أمام فلامينجو.. شوبير يكشف التفاصيل

انفراجة بسبب مستثمر عربي ..إعلامي: كهربا سيتحمل نصف عقوبة الفيفا للزمالك

الأهلي ينهي أزمة كهربا بإعلان رسمي

ماذا قال كولر للاعبي الأهلي بغرفة الملابس بعد الهزيمة أمام ريال مدريد؟

موضوعات متعلقة

عصام خليل: مصر ترسي مبدأ الاحترام للجميع والشعوب العربية وقيادتها صمام الوحدة

حزب المصريين: رسائل الرئيس من المنوفية أضاءت الطريق على المستويين السياسي والاقتصادي

برلمانية عن كلمة الرئيس في افتتاح سايلو فوودز: أثلجت صدور المصريين

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود توسيع مسارات الإنتاج الصناعي .. نواب: تستهدف توفير عملة صعبة وتذليل العقبات أمام المستثمرين وخلق وظائف جديدة  وتحقيق التنمية المستدامة

الحبس والغرامة.. عقوبة تقديم الرشوة وفقا للقانون

اِكسبها وانت في بيتك .. أرباح مجزية بـ 3 بنوك لهذه الشهادات

برلماني: القيادة السياسية تعمل على تحفيز ودعم الصناعة الوطنية

حزب المصريين: توجيه الرئيس السيسي يستهدف تحفيز ودعم الصناعة لتوفير العملة الصعبة

ترشيحاتنا

لو معاك 100 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات 5 سيارات مستعملة

الواقعة أثارت الجدل.. ما علاقة دوران الخرفان حول نفسها بالزلزال الأخير؟

بعد إعلان بايدن خسارة بوتين.. بيان عاجل من الكرملين بشأن الحرب

اقرأوا الزهراوين في ليلة الجمعة .. داعية يكشف أسرارهما وفضلهما

شاهد.. فيضان رهيب يضرب جزيرة صقلية بـ إيطاليا

لأول مرة..تدريبات عسكرية مشتركة بين اليابان والهند لمواجهة الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الإحساس بالشبع.. تعرف على فوائد تناول الحمص

عمر السعيد في ضيافة صدى البلد بعد تألقه في مسلسل "أزمة منتصف العمر"

مناسبة للتخسيس.. طريقة تحضير شوربة العدس الدايت

طب القوات المسلحة تنظم حفل تخرج الدفعة الأولى للدراسات العليا بعد حصول الطلبة على درجة الماجستير

فيديو

شكله اتغير .. ظهور مفاجئ لطفل كليب أنا لو حبيبك

علاقتنا بالجميع طيبة ..رسائل مهمة للرئيس السيسي خلال افتتاح "سايلو فودز"

رسالة السيسي للأشقاء العرب وطمأنته للمصريين حول السلع الأساسية

استمرار عمليات الإنقاذ في تركيا وأزمة بسوريا بسبب فرق الإنقاذ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ