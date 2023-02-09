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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحضور بركات والكومي.. منتخب الشباب يختتم تدريباته استعدادا لـ ودية جنوب السودان

منتخب الشباب
منتخب الشباب

اختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة الكابتن محمود جابر، تدريباته اليوم باستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة منتخب جنوب السودان وديا غدا الجمعة ضمن برنامج الاعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التي تقام في مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس.

شهد المران تركيز الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمود جابر، علي بعض الجمل التكتيكية التي يرغب في تحفيظها للاعبين بجانب التدريب على الكرات العرضية، وسط حالة من الحماس  التي سيطرت على جميع اللاعبين.

وحرص الكابتن محمد بركات، والدكتور إيهاب الكومي عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على حضور مران اليوم، لدعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبين قبل البطولة المرتقبة في ظل الإهتمام الكبير الذي يحظي به منتخب الشباب من جانب مجلس إدارة الاتحاد لحصد اللقب الأفريقي والتأهل لكأس العالم.

منتخب مصر للشباب محمود جابر منتخب جنوب السودان كأس الأمم الافريقية محمد بركات ايهاب الكومي

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