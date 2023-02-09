انطلاق قافلة طبية تابعة لوزارة الصحة بقرية أبو سعادة الصغرى بمحافظة دمياط



تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

ونظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية بقرية أبو سعادة الصغرى بمركز كفر سعد تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان .

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير المديرية أنه تم خلال تلك القافلة التى استمرت على مدار يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع ، توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٣٥٠ مواطن، كما تم تحويل ٢٠حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالة ، الى جانب إجراء٣٩٧ تحليل معملى و فحص ١٨ حالة بالأشعة و ٣٧حالة بالسونار.