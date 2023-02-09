دينية الشيوخ : علاقات مصر والسعودية مهمة واستراتيجية لحفظ الاستقرار بالمنطقة

أشاد نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، بقوة العلاقات المصرية السعودية وتماسكها طوال التاريخ، وخلال السنوات الماضية، موكدا أن مصر والسعودية وجهان لعملة واحدة، وبلدان كبيران في المنطقة لحفظ توازنها واستقرارها.

وأوضح يوسف نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، أنه مهما جاء الزمن أو ذهب، فلن تنسي مصر ولن ينسى المصريون ما قدمته السعودية الشقيقة وشعبها، لمصر طوال التاريخ وفي كل محنها وأزماتها، بدءا من الوقفة الشجاعة للسعودية في حرب أكتوبر 1973 وبعدها خلال ثورة 30 يونيو 2013، فدور السعودية مهم واستراتيجي والجميع يعرف فضلها.

وقال وكيل دينية الشيوخ، إن مصر والسعودية تربطهما علاقات أخوية وتاريخية وطيدة على المستويين الشعبي والحكومي، وهما جناحا أمان واستقرار المنطقة العربية، ودونهما لن تكون المنطقة العربية على ما يرام، ومن هنا تأتي الحملة الإخوانية الشرسة على العلاقات المتماسكة بين القوتين لافسادها.

وأوضح نائب الصعيد، أن اختلاق وقائع وأحداث ومواقف، هدفه تزكية الحملة المتطرفة على مصر والسعودية والعلاقة بينهما، لكن البلدين أكبر من ذلك بكثير، ومصر تكن كل الاحترام للسعودية وحكومتها وشعبها العظيم، وكذلك الرياض تعرف فضل الشعب المصري العظيم وقيادته.

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وشدد النائب نادر يوسف نسيم، على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهذا ما أكدته المواقف المتعددة على قوة العلاقات التي تجمع بين البلدين، من خلال محطات تاريخية ضخمة، قائلا إنه واثق تماما أن هذه الحملة ستنكسر، ولن تنجح في تحقيق أهدافها البغيضة وستبقى مصر والسعودية صمام آمان للعالم العربي كله.