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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن تفاصيل المدرسة العلمية بالتعاون مع ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية

البحث العلمى
البحث العلمى

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن إصدار خاص من مدرسة الحوسبة العلمية الفعالة COMPUTING” INFN-SESAME International School on: “EFFICIENT SCIENTIFIC ، و ذالك في إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية وتطبيقاته فى الشرق الأوسط SESAME   (http://www.sesame.org.jo)  

واوضحت أن هذا الاصدار حول الأدوات والمنهجيات لتطوير تطبيقات الحوسبة العلمية الفعالة على نطاق واسع ،المزمع عقدها في دار ضيافة Sergio Fubini في مركز سيزامي  بألان  الأردن خلال الفترة  من 27 مايو إلى 2 يونيو 2023، هذه هي أول مدرسة تقام في الشرق الأوسط تستهدف طلاب الدكتوراه وما بعد الدكتوراه والباحثين الشباب من المنطقة الذين يشاركون بنشاط في تطوير التطبيقات والأنظمة العلمية. يتم تنظيم المدرسة بالتعاون مع الحوسبة العلمية وإتصالات الأنظمة وفرق جمع البيانات وتحليلها في SESAME

و على الراغبين في المزيد من المعلومات الدخول تلي الرابط الاتي :

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/sesame-international/

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