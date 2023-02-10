"أسوان" يوضح موقفه من تأجيل لقاء الأهلي.. ويكشف مصير بلحاج

أوضح المستشار الشافعي صالح ، رئيس نادي أسوان ، موقف فريقه من تأجيل لقاء الأهلي المقرر يوم 21 فبراير الجاري في الدوري الممتاز.



وقال الشافعي صالح عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن فريقه لا يمانع تأجيل لقاء الأهلي بسبب إجهاد لاعبيه مؤكداً أن المباراة ستقام أجلاً أو عاجلاً ولا مانع لديه من مسألة التأجيل.



وأشار إلى أن فريقه ليس طرفاً في أزمة قيد نادي الزمالك وعدم نجاحه في إشراك لاعبه المعار أحمد بلحاج.



وتابع:" استلمنا أموال بلحاج "كاش" واشترطنا ذلك على الزمالك ، ورفعنا اسم اللاعب من قائمة أسوان في الساعة السادسة مساءً ولم نتخيل أن الزمالك لن نقيد اللاعب".