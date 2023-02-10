BMW M4 تحصل على قوة 635 حصان بفضل تعديلات مانهارت| صور

تشتهر مانهارت بتعديلاتها الواسعة لسيارات BMW ومرسيدس من الناحية المرئية والتقنية للسيارة، بما في ذلك MH3 600 و MH3 GTR و MH4 GTR II.

BMW M4 Competition

تقدم شركة تعديل السيارات الألمانية سيارة Manhart MH4 600 الجديدة، والتي تعتمد على الجيل G82من BMW M4 Competition ولكن مع تحسينات دقيقة، حيث تحتفظ السيارة بعجلاتها القياسية Style 1000 M من مجموعة M Performance Parts ولكنها ذات طلاء برونزي ذهبي غير لامع، يبلغ قياس العجلات الأمامية 20 بوصة بينما يبلغ قياس العجلات الخلفية 21 بوصة.

BMW M4 Competition

كما هو الحال مع معظم تصميمات مانهارت، تم تجهيز MH4 600بمكونات من ألياف الكربون من الخارج، تم اختيارها من مجموعات مانهارت و M Performance Parts.

يكمن السحر الحقيقي لـ MH4 600 في ترقية محركها، حيث تم تعزيز محرك S58 مزدوج التوربو سعة 3.0 لتر إلى 635 حصانًا (474 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 575 رطلاً (780 نيوتن متر) ، وذلك بفضل تركيب وحدة التحكم الإضافية في مانهارت.

BMW M4 Competition

ينتج عن المحرك بعد التعديل قدرة على التسارع من 0 حتى 200 كيلومتر في الساعة لمدة 10.5 ثانية فقط، وتتميز سيارة BMW M4 Competition التي تم ضبطها أيضًا بنظام عادم مانهارت من الفولاذ المقاوم للصدأ (تتوفر أنابيب اختيارية مطلية بالكربون).

BMW M4 Competition

تم تحسين نظام التعليق من خلال الاختيار بين نوابض H&R أو نظام تعليق Manhart coilover، وفيما يتعلق بالفرملة، يظل نظام المكابح المصنوعة من الكربون والسيراميك في BMWوالتي تأتي بتكلفة إضافية دون تغيير.

BMW M4 Competition

يعد MH4 600مثالًا رائعًا على كيفية قيام مانهارت ببناء سيارة مصممة بمهارة لكنها قوية وعالية الأداء، المشكلة الوحيدة هي أن الخيارات بدون موافقة TÜVالألمانية، لذا فهي مخصصة للتصدير فقط.