إعلامي يكشف خطة كهربا للتهرب من دفع غرامة الزمالك وتجنب الإيقاف

كشف الإعلامي إسلام صادق تحرك جديد من محمود كهربا لاعب فريق الأهلي بعد العقوبة الثانية من الموقعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد اللاعب لصالح نادي الزمالك ومهلة 60 يوما.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" كهربا استقر على الاستئناف على قرار الاتحاد الدولى، بشأن إيقافه خلال 60 يوما حال عدم دفع الغرامة".

وتابع:"محامي كهربا سوف يتقدم إلى الاتحاد الدولى بعض المستندات لمحاولة منح كهربا الفرصة على الأقل للمشاركة لنهاية الموسم من أجل تدبير مبلغ الغرامة".

وأضاف: "سيكون هناك محاولة جديدة مع الاتحاد الدولى من أجل بحث إمكانية تقسيط الغرامة لتجنب إيقاف اللاعب خلال الفترة القادمة".