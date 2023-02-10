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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بدء تسكين الطلاب بالمدن الجامعية للفصل الدراسي الثاني..أبرز مانشيتات صباح البلد

نشرة أخبار صباح البلد
نشرة أخبار صباح البلد

تناولت نشرة أخبار صباح البلد اليوم الجمعة 10-2-2023 على برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، عناوين المانشيتات العربية والدولية وكان أبرزها:

وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 31 مسجدا.

مبادرة كلنا واحد تعلن إطلاق قوافل سيارات لبيع السلع الغذائية داخل المناطق الأكثر احتياجا.
بدء تسكين الطلاب بالمدن الجامعية للفصل الدراسي الثاني.

وزير الرياضة يفتتح أكبر وأول بطولة للياقة بالصعيد.

غزل المحلة يواجه المقاولون العرب بالدوري الممتاز.

 

صباح البلد وزارة الأوقاف المدن الجامعية وزير الرياضة الدوري الممتاز اخبار التوك شو

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