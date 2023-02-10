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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان: لدينا فرصة ذهبية لإنتاج مكونات تنفيذ ناطحات السحاب

صدى البلد

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً أمس، لمتابعة موقف تنفيذ مشروع "منطقة الأعمال المركزية"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع "أبراج الداون تاون"، بمدينة العلمين الجديدة، بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمكاتب الاستشارية.

وأكد عاصم الجزار، أهمية هذين المشروعين، اللذين يتم تنفيذهما بمصر لأول مرة، فى إطار توجه الدولة المصرية لتنفيذ المشروعات العملاقة، التى تضاهي مثيلاتها فى كبرى العواصم العالمية، من أجل إحداث نقلة نوعية في العمران المصري، والعمل على جذب أكبر الشركات العالمية لفتح مقار لها بأبراج العاصمة، ووضع مدينة العلمين فى قائمة وجهات السياحة العالمية.

وشدد الوزير، على الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمشروعين، والالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية فى تنفيذ جميع المراحل بالمشروعين، موضحاً أن الصناعة المصرية لديها فرصة ذهبية للمنافسة بقوة فى إنتاج المكونات المستخدمة في تنفيذ ناطحات السحاب، وتوطين تلك الصناعات فى مصر، كما أنها توفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتتيح الفرصة للكوادر المصرية لاكتساب الخبرات العالمية فى مجال بناء ناطحات السحاب.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذي لمشروع "منطقة الأعمال المركزية"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يجرى الانتهاء من أعمال الواجهات الزجاجية لعدد من الأبراج بالتوازى مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، ويضم المشروع 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

كما تم عرض موقف أعمال التصميم والتنفيذ لأبراج "الداون تاون" بمدينة العلمين الجديدة، والتى تنفذها شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يشمل المشروع إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهراً، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهراً.
 

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