رئيس نادي أسوان: نرفض أن تكون مبارياتنا فرصة لظهور الحكام الجدد

عبر المستشار الشافعى صالح رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى عن استيائه من اختيارات الحكام بمباريات الفريق الأسوانى بمنافسات الدورى الممتاز.



وأكد بأنه يرفض طريقة توزيع وتعيين الحكام فى مباريات أسوان الأخيرة؛ حيث إننا فريق كبير وننافس عدة فرق بجدول الدورى والكل يشاهد ما نقدمه من كرة قدم ونتائج ونرفض أن تكون مباريات أسوان فرصة لظهور الحكام الجدد.



وأكد أنه قد تواصل مع الكابتن محمد فاروق المسئول حاليا عن لجنة الحكام بهذا الشأن ،وأبلغته بأن منظومة التحكيم تحتاج إلى إعادة نظر وتقدمنا بشكوى رسمية بوقائع ظلم تحكيمى تعرضنا لها مؤخرا وأكد بأن علاقتنا بكل الأندية جيدة ومتواصلة.



وعلي جانب آخر أوضح أخر استعدادات الفويق الأسوانى لمباراة الأهلى ،وأكد بأننا ملتزمون بقرار رابطة الأندية بشأن موعد المباراة ، ولا نمانع تأجيل المباراة حيال طلب الأهلى ذلك ،فالمباراة ستقام عاجلا أو آجلا وعلاقتنا الطيبة بكل الأندية تدفعنا للتعاون مع الجميع وتقدير الظروف .



وأختتم حديثه بأننا لسنا طرفا فى أزمة قيد أحمد بلحاج أتممنا الإجراءات بشكل سليم وإشترطنا الحصول على مقابل الصفقة كاش ونادى الزمالك إلتزم معنا وحصلنا على مقابل البيع نقدا .