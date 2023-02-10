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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدولي للبوتشا يتفقد استاد القاهرة قبل إقامة البطولة الإفريقية

صدى البلد

تفقد مجلس إدارة الاتحاد الدولي للبوتشا، صالات استاد القاهرة الدولي ومضمار الدراجات ، المرشحة لاستضافة بطولة إفريقيا للبوتشا يوليو المقبل.


ورافق الوفد في الزيارة كلًا من الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي و إبراهيم أمين، أمين صندوق الاتحاد ، و حسام مبارك عضو مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى حسام رضوان المدير التنفيذي للاتحاد ، و ريم صبحي مسؤولة العلاقات الدولية، و محمد بيومي المدير الفني لمنتخب مصر للبوتشا، والدكتور صفوة عبد الحق مدرب منتخب مصر و رباب أحمد مديرة مضمار الدراجات بهيئة استاد القاهرة الدولي .


يذكر أن منتخب مصر للبوتشا شارك خلال هذا العام في ثلاث بطولات دولية في أول ظهور دولي له بعد حصول الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي على العضوية العاملة بالاتحاد الدولي للبوتشا. كما شارك منتخبنا الوطني فى بطولة العالم للبوتشا بالبرازيل في الرابع من ديسمبر 2022.


وأصبحت مصر محفلًا للبطولات العالمية خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تنظيم العديد من البطولات سواء الجماعية أو الفردية، وهذا يؤكد على ثقة الاتحاد الدولي للبوتشا في الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي ومدى قدرته على تنظيم كبرى البطولات .

منتخب مصر بوتشا مضمار الدراجات بطولة إفريقيا للبوتشا

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