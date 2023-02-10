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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا: تقدم الخدمات الطبية لـ1900 مواطن بقرية الشيخ حسن

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

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أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية الشيخ حسن بمركز مطاي، خلال يومي 8 و9 من فبراير الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1905 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 296 حالة جراحة، و561  حالة اطفال  و242   باطنة، و148 نساء و 112 اسنان و187 جلدية و 204  انف واذن  و87  تنظيم أسرة، إلى جانب انه تم عمل 78 تحاليل مختلفة وعمل 32 حالة موجات صوتية وعمل  4 حالة أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ  81 متردد، وتم اجراء خلع اسنان لـ 7 حالة بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 28 حالة لاستكمال العلاج.

إضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ111 متردد، وتم استخدام 11 عيادة متنقلة.
 

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