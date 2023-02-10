القبض على تشكيل عصابي سرق محل مشغولات ذهبية في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط تشكيل عصابي قام بسرقة كميه من المشغولات الذهبية من أحد محلات الصاغة بمدينة سمالوط .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا، من مأمور مركز سمالوط غرب تلقيه بلاغا من تاجر مصوغات ذهبية يفيد باكتشافه سرقة 20 كيلو ذهب من داخل خزينتين حديدتين وفاترينة عرض بمحل المصوغات الذهبية الخاص بوالده.

وعلي الفور انتقل ضباط البحث الجنائي لمقر الواقعة وتم تشكيل فريق بحث جنائي وعقب تقنين الإجراءات توصلت جهود الفريق إلي أن مرتكبي الواقعة تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص، جميعهم من سمالوط.



تم تحديد المتهمين وضبط 7 منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة. وأضاف أحدهم أنه نظرا لعمله بمحل الصاغة المغلق منذ فترة، اتفق مع باقي المتهمين على سرقة المحل، وأنهم باعوا بعض المصوغات الذهبية لمحل صاغة آخر.

وأرشد المتهمون عن بعض المصوغات الذهبية المستولي عليها ومبلغ مالي من متحصلات البيع والأدوات المستخدمة في الواقعة.

باستدعاء المبلغ تعرف علي المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

