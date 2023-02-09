بسعر 170 جنيه.. بيع لحوم بلدية بأسعار مخفضة في ديرمواس بالمنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ديرمواس جنوب المنيا عرض اللحوم وبيعها بمنفذ بيغ اللحوم البلدية بسعر 170 جنيه للكيلو وذلك للحد من ارتفاع وزيادة الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين والحد من جشع التجار تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدية بأسعار مناسبة للمواطنين.

ومن جانبه، قال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن أعمال ذبح وعرض وبيع اللحوم تتم تحت إشراف مديرية الطب البيطري لضمان جودة اللحوم وصلاحيتها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

مؤكداً ان الوحدة المحلية تواصل تنفيذ حملاتها التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة داخل الأسواق مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.