عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وظائف خالية .. 80 فرصة عمل لذوي الهمم في شركتين بالمنيا

توفير فرص عمل بشركتين
توفير فرص عمل بشركتين

أعلنت محافظة المنيا في بيان لها أن وزارة القوى العاملة أعلنت توفير فرص عمل جديدة لذوي الهمم بمحافظة المنيا.

وقال البيان إن حسن شحاتة  وزير القوى العاملة تلقى تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا ، بشأن إستلامها طلباً من شركتي "جيزة لتنمية الصعيد" والمتخصصة لصناعة الملابس الجاهزة و"الدلتا تكستايل" الكائنة في  شمال الصعيد ومتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة ،توضح فيه "للمديرية" عن إحتياجها لـ 80 فرصة عمل للأشخاص من ذوي الاعاقة، و"الصم والبكم" من أبناء محافظة المنيا وذلك بما يتناسب مع متطلبات العمل داخل الشركتين.

لليوم الثاني.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالي قرية الشيخ حسن بمطاى

أول تعليق من تعليم المنيا عن طالبة صفر الإعدادية

وأوضح محمد صلاح مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا فى تقريره للوزارة ، أن المديرية تتواصل مع "الشركتين" لإرسال أسماء من طالبي العمل من "ذوي الهمم".

وقال إن ذلك يأتي  بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح  السيسي رئيس الجمهورية، ووزير القوى العاملة حسن شحاتة بشأن الاهتمام بملف ذوي الإعاقة وحصرهم وتأهيلهم وتدريبهم وتشغيلهم لدمجهم في سوق العمل وتوفير حياة كريمة لهم.

وأضاف مدير المديرية أنه سوف يتم إنشاء خط مستقل بالشركتين بإشارات ضوئية تتناسب معهم مع توفير متخصص يقوم بترجمة الإشارات وأن الشركة على استعداد تام لتدريبهم في مجال الحياكة وباقي الانشطة داخل خطوط الانتاج، موجهاً بسرعة حصر وترشيح ذوى الاعاقة من وذلك تمهيدا لالحاقهم للعمل بالشركتين. .

 

القوى العاملة وزير القوى العاملة محمد صلاح محافظة المنيا تنمية الصعيد مدير توفير فرص عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حسن شحاتة وزير القوى العاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

أول تعليق من شوبير على هزيمة الأهلي برباعية لهدف أمام ريال مدريد

الأهلي يخسر | تعليق خالد الغندور على رباعية ريال مدريد

بعد تراجعه 230 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن في مصر

أول تعليق من إدارة الأهلي بعد رباعية ريال مدريد

أول رد فعل من خالد الغندور على رباعية ريال مدريد أمام الأهلي

بعد قليل.. الحكم في طعن محمد عادل قاتل نيرة أشرف

الحرارة تحت الصفر وتساقط الثلوج.. الأرصاد تفجر مفاجأة بخصوص طقس اليوم

موضوعات متعلقة

لليوم الثاني.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالي قرية الشيخ حسن بمطاى

ترشيحاتنا

شوبير يكشف عن أمر غريب حدث في مباراة الأهلي وريال مدريد

الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لرئيس الوزراء

الحكومة: تقديم 1.6 مليون إجراء جراحي ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار

الوضع كارثي.. الدفاع المدنى السوري يستغيث بعد 76 ساعة من الزلزال

حتى لا تخدعك عروض منتجات البشرة.. هاني الناظر: هذا ما تحتاجينه

وظائف خالية .. 80 فرصة عمل لذوي الهمم في شركتين بالمنيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 سنوات من العزوبية.. رجل يتعرض لموقف محزن أثناء عرض للزواج.. فيديو

بعد طرح أولي حلقاته أمس .. 7 معلومات عن مسلسل بالطو

ما هي أكثر الأماكن عرضة للزلازل بمصر؟

هل يزيد فول الصويا من الهرمونات الأنثوية عند الرجال؟

فيديو

تنبأ بزلزال تركيا قبلها بـ3 أيام..باحث هولندي يكشف عن مفاجأة ستغير العالم

رياح عاتية تغيّر معالم الطرق| دمياط تعيش طقسًا يكشّر عن أنيابه ..فيديوجراف

زلزال تركيا يزحزحها من موقعها جغرافيا ودمار كارثي يصيب البنية التحتية

الليلة شتاء قارس .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن الساعات المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ