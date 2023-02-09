وظائف خالية .. 80 فرصة عمل لذوي الهمم في شركتين بالمنيا

أعلنت محافظة المنيا في بيان لها أن وزارة القوى العاملة أعلنت توفير فرص عمل جديدة لذوي الهمم بمحافظة المنيا.

وقال البيان إن حسن شحاتة وزير القوى العاملة تلقى تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا ، بشأن إستلامها طلباً من شركتي "جيزة لتنمية الصعيد" والمتخصصة لصناعة الملابس الجاهزة و"الدلتا تكستايل" الكائنة في شمال الصعيد ومتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة ،توضح فيه "للمديرية" عن إحتياجها لـ 80 فرصة عمل للأشخاص من ذوي الاعاقة، و"الصم والبكم" من أبناء محافظة المنيا وذلك بما يتناسب مع متطلبات العمل داخل الشركتين.

وأوضح محمد صلاح مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا فى تقريره للوزارة ، أن المديرية تتواصل مع "الشركتين" لإرسال أسماء من طالبي العمل من "ذوي الهمم".

وقال إن ذلك يأتي بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووزير القوى العاملة حسن شحاتة بشأن الاهتمام بملف ذوي الإعاقة وحصرهم وتأهيلهم وتدريبهم وتشغيلهم لدمجهم في سوق العمل وتوفير حياة كريمة لهم.

وأضاف مدير المديرية أنه سوف يتم إنشاء خط مستقل بالشركتين بإشارات ضوئية تتناسب معهم مع توفير متخصص يقوم بترجمة الإشارات وأن الشركة على استعداد تام لتدريبهم في مجال الحياكة وباقي الانشطة داخل خطوط الانتاج، موجهاً بسرعة حصر وترشيح ذوى الاعاقة من وذلك تمهيدا لالحاقهم للعمل بالشركتين. .