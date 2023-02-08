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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتركهم العمل.. إحالة 41 طبيبا وفنيا وإداريا بمستشفى أبوقرقاص للتحقيق

رئيس مركز أبوقرقاص
رئيس مركز أبوقرقاص خلال الجولة

أحال تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المنيا 25 طبيب و 16 فنى وادارى بمستشفى ابوقرقاص العام للتحقيق لتركهم العمل ووقوف الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفى بناء على توجيهات المحافظ اللواء الوزير اسامة القاضى باستمرار المرور على المستشفيات و الوحدات الصحية بالمركز  .

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جاء ذلك خلال جولته لمتابعة سير العمل بمستشفى ابوقرقاص العام ومدى انتظام العاملين بالمستشفى فى الفترة الصباحية وخلال حيث تبين  عدم تواجد 25 طبيب و 16 فنى إدارى وتم إحالتهم للتحقيق ورفع مذكرة للمحافظ اللواء اسامة القاضى بناء على التقرير الذي أعدته إدارة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية تنفيذاً لتعليمات المحافظ بالمرور على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الأعمال الإدارية والفنية بها والوقوف على المخالفات ورصدها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضماناً لراحة المواطنين.

كما قام رئيس المركز بتفقد وحدة العلاج الطبيعي وغرف العناية و الاستقبال و الحضانات و العمليات ووحدة غسيل الكلى والصيدليات و المشرحة وصرف العلاج للمواطنين .

وشدد رئيس المركز على عدم التهاون مع كل من يقصر فى عمله بكل القطاعات وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة الذي يمس حياة المواطنين.

وكلف رئيس المركز  مدير الإدارة الصحية بتشكيل لجنة متخصصة لتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير، وبمناوبة المرور الدائم على المستشفيات  الوحدات الصحية بالمركز لتلافي الملاحظات.

 

المنيا المستشفيات الوحدات الصحية عمله العلاج الطبيعي اللواء اسامة القاضي الخدمات المقدمة للمواطن

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