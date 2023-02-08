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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طالبة صفر جديدة في المنيا.. وولي أمرها يتقدم بتظلم

حصول طالبه على صفر
حصول طالبه على صفر بالاعداديه

تقدم ولي أمر طالبة بتظلم إلى مديرية التربية والتعليم المنيا ، من نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 التي أعُلنت صباح أمس الثلاثاء لحصول ابنته على " صفر " في جميع المواد الدراسية.

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وتقدم عادل فهيم ووالد وولي أمر الطالبة "بتول" بالصف الثالث الإعدادي، بتظلم قبل فتح باب التظلمات على الشهادة الإعدادية، بعد حصول ابنته على " صفر" في جميع المواد الدراسية في درجات الفصل الدراسي الأول.

وقال "رزق" فى الطلب المقدم لمديرية التربية والتعليم، إنه ولى أمر الطالبة "بتول" بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة الأحرار الإعدادية بنات انتظام، وفوجئ عقب أعلان النتيجة أن ابنته حصلت على صفر فى جميع المواد الدراسية على الرغم من الإجابة فى جمبع المواد.

وجاء نص الطلب المقدم للمديرية والموقع باسم ولى الأمر عادل فهيم كالآتى: مقدمه ولى أمر الطالبة بتول عادل فهيم، بالصف الثالث الإعدادى برقم جلوس 51070 بمدرسة الأحرار الإعدادية بنات بماقوسة، فوجئت عقب ظهور نتيجة الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 بأن جميع درجات ابنتي صفر فى جميع المواد الدراسية، على الرغم من الإجابة فى جميع المواد، وعلما بأن مستوى ابنتي ممتاز فى العملية التعليمية لذا أرجو التدخل الفورى وحل المشكله علما بأنها قامت بحل جميع الأسئلة، وذيل الطلب بعبارة هل هذا تكرار لوقائع جديدة حدثت فيما قبل. 

طالبة مديرية التربية والتعليم الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية النتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية ظلمات

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