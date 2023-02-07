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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط شخص انتحل صفة طبيب علاج طبيعي بإحدى قرى بني مزار في المنيا

حملة العلاج الحر
حملة العلاج الحر ببني مزار

شنت إدارة العلاج الحر بمركز بني مزار شمال  المنيا حملة مكبرة علي عيادات الأطباء والتي اسفرت عن ضبط شخص منتحل صفة طبيب بشري وأخصائي علاج طبيعي ويمارس العمل دون الحصول علي تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة.

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فقد تمكن فريق العلاج الحر ببني مزار برئاسة الدكتور أحمد منصور مدير العلاج الحر بالاشتراك مع الدكاترة محمد جلال وأحمد جابر وطه إبراهيم وبإشراف الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية والدكتور  محمود عمر مدير الاداره الصحيه ببني مزار.

من ضبط شخص منتحل صفة طبيب بشرى واخصائي علاج طبيعي ويمارس العمل الطبي دون الحصول على مزاولة المهنه من وزارة الصحة والسكان.

كما تم ضبط وتحريز كميه من الادوية والمستحضرات مجهولة المصدر وبعضها منتهي الصلاحية ومعدة للاستخدام الآدمي وتم عمل محضر إثبات حاله وانتحال صفة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 

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