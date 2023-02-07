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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا .. إنشاء أسواق حضارية ومواقف نموذجية ومشروعات خدمية بالمعصرة

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة

تفقد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يجري تنفيذها بقرية المعصرة بمركز ملوي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا.

رافق نائب محافظ المنيا وفد المتابعة الفنية برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للوقوف على مستجدات الأعمال وتذليل كافة العقبات التي تواجه مسار التنمية الشامل وبحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي ووكلاء الوزراء ومديري المديريات الخدمية وممثلي جهاز التعمير والهيئات والشركات القائمة على تنفيذ الاعمال وعدد من الجهات المعنية.

نائب محافظ المنيا يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.13%

قال نائب المحافظ، إن قرية المعصرة تشهد نهضة حضارية كبرى من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية ، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعظيم الاستفادة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي غيرت وجه الريف المصري .

تفقد نائب المحافظ  والوفد المرافق له مشروع إقامة الأسواق الحضارية والمواقف النموذجية بالإضافة لمتابعة كافة المشروعات بقرية المعصرة، للتعرف على معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ، ومتابعة معايير الكفاءة والجودة لكافة المشروعات، مشدداً على نهو كافة المشروعات وفقا للجدول الزمني المحدد.

يشار إلى ان مركز ملوي يحظي بنصيب كبير من المشروعات لخدمة أهالي المركز والقرى التابعة له، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.
 

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