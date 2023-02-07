بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا

ينشر صدى البلد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بالمنيا بالاسم ورقم الجلوس بعد أن اعتمدها الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا نائبا عن المحافظ اللواء أسامة القاضي اليوم الثلاثاء، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 74.13%، بحضور، المهندس حمدى السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأعرب نائب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، متمنيا دوام النجاح والتفوق، ومؤكدا حرص واهتمام الدولة على دعم المنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، حيث تعمل المحافظة على تقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

من جانبه، أوضح حمدي السيد، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية والمنازل بلغ 91227 طالباً، حضر منهم 88135 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 65338 طالباً، بنسبة نجاح 74.13%.

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