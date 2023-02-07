عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يعتمد نتيجة الإعدادية

ينشر صدى البلد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بالمنيا بالاسم ورقم الجلوس بعد أن اعتمدها الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ  المنيا نائبا عن المحافظ  اللواء أسامة القاضي اليوم الثلاثاء، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 74.13%، بحضور، المهندس حمدى السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

نائب محافظ المنيا يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.13%

طلاب جامعة المنيا يشاركون بمعسكر "أسرة مستقرة = مجتمع آمن" في الغردقة

وأعرب نائب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، متمنيا دوام النجاح والتفوق، ومؤكدا حرص واهتمام الدولة على دعم المنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، حيث تعمل المحافظة على تقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

من جانبه، أوضح حمدي السيد، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية والمنازل بلغ 91227 طالباً، حضر منهم 88135 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 65338 طالباً، بنسبة نجاح 74.13%.

 

رابط  النتيجه


https://www.facebook.com/pr.m.edu.minya

https://www.facebook.com/minia.gov.eg
 

صدى البلد محافظ المنيا الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول نائب محافظ المنيا نتيجة الفصل الدراسي الأول طلاب المتميزين تحفيز الطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة من كهربا لـ نادي الزمالك بشأن الغرامة.. سيف زاهر يكشف التفاصيل

رسالة شديدة اللهجة من رضا عبدالعال لأسامة نبيه عقب هزيمة الزمالك أمام فاركو

أتوقع احترافه.. فرج عامر يشيد بلاعب الأهلي بعد تألقه بمونديال الأندية

تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء والكيلو يسجل 66 جنيهاً

مرتضى منصور يفاجئ اتحاد الكرة بتحرك مباغت في أزمة قيد الصفقات.. تفاصيل

أعداد القتلى غير حقيقية.. تصريحات صادمة لـ الصحة العالمية بشأن زلزال تركيا

أقل من 1500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

أقل درجة حرارة .. الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيء

موضوعات متعلقة

نائب محافظ المنيا يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.13%

ترشيحاتنا

كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة بالسلوم

الأعلى للإعلام في اجتماع مناقشة مخالفات الوسط الرياضي: إرسال كافة الجرائم إلى النائب العام

تدمير آلاف المنازل وتشرد العائلات.. تصريحات صادمة لليونيسيف بسبب زلزال تركيا وسوريا

وكيل أحمد بلحاج يهدد بشكوى اتحاد الكرة لـ فيفا بسبب أزمة الزمالك

بسبب محمد صلاح.. ممثلو الأندية يطالبون بتطبيق رسوم إغراق على إعلانات اللاعبين المحترفين

وزير التنمية المحلية يتابع إجراءات المحافظات لرفع مياه الأمطار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 3 أسابيع .. أسرع رجيم لنحت قوامك وحرق دهون البطن

في ذكرى إسلامه.. محمد علي كلاي رفض وضع اسمه على الأرض| والسبب

يوم عاصف| الرصيف تشقق وسقط السور بكورنيش الإسكندرية.. ما القصة؟

بعد مصر.. أزمة منتصف العمر يتصدر نسب المشاهدة فى الخليج

فيديو

زلزال في ميت عقبة.. مرتضى منصور يتخذ هذا القرار بعد هزيمة فاركو/فيديو جراف

بعد زلزال تركيا.. هل تتعرض مصر لـ تسونامي/ فيديو جراف

تحدى الفراعنة .. محمد رمضان يثيرأزمة جديدة في مهرجان الأقصر

اتهامات متبادلة بالضرب والسحل بين علا غانم وزوجها.. والشرطة تتدخل| القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ