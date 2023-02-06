طلاب جامعة المنيا يشاركون بمعسكر "أسرة مستقرة = مجتمع آمن" في الغردقة

أكد الدكتور عصام الدين صادق فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بقضية تنمية الوعي لدي شبابها، ليس فقط من منظور ديني وإنما من منظور ثقافي وفكري وسياسي، بما يساهم في تغيير المفاهيم الخاطئة لديهم والرقي بوعي الشباب المصري، مشيراً إلي أن طالبات جامعة المنيا اختتموا مشاركتهم بفعاليات معسكر "أسرة مستقرة = مجتمع آمن " التي نظمته وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب- الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية لتوعية شباب الجامعات من الجنسين بأهم القضايا المجتمعية المعاصرة، بالتعاون مع المركز العالمي للفتوي الإلكترونية بمشيخة الأزهر، وذلك بمشاركة ٢٥٠ فتاة من 19 جامعة من مختلف الجامعات بالمدينة الشبابية بالغردقة، علي أن يتم استقبال الشباب في معسكر لاحق في شهر فبراير المقبل .

وتناول الشيخ سامح الحجاج والشيخ أحمد بيبرس والشيخ إبراهيم جاد الكريم، أعضاء المركز العالمي للفتوي الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، علي مدار أيام تنظيم فعاليات المعسكر، إدارة عدد من ورش العمل حول آليات فهم النص الديني وضوابطه مع الفتيات المشاركات، والفهم الصحيح عن ماهية خلق البشر ولماذا خلقنا الله وكيف نواجه حيل المشككين في الدين والمغالين في مفاهيمه، وضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وقيمة الوقت وكيفية استثماره مع الفتيات المشاركات، والانتماء وتعزيز الهوية، وقيمة الحياة في الإسلام وكيفية مواجهة شعور كراهية الحياة.

أشرف علي الطلاب المشاركين وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ورافقتهم خلال المعسكر رندا علي نجيب.