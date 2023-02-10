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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن يفتتح مشروعات خدمية في سوهاج

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

اختتمت قيادات حزب حماة الوطن زيارتهم لمحافظة سوهاج برئاسة اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ .

وضمت الزيارة كلا من الدكتورة ميرال الهريدى عضو لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب وامينة التعليم بالحزب والدكتورة راندا مصطفى وكيل لجنه التعليم بمجلس الشيوخ وأمينة المرأة والنائبة رقية الهلالى عضو مجلس النواب والأمين المساعد للحزب بسوهاج والنائبة رشا اسحاق عضو مجلس الشيوخ.

وأكد اللواء طارق نصير عن الإنجازات التي قام بها الحزب لدعم جهود الدولة في التنمية والبناء.

وأوضح نصير منذ إعادة هيكلة الحزب وهو يعمل على التواصل الدائم مع مشكلات المواطنين والعمل على حلها مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

 

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وشدد نصير، علي انه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي  حكم مصر شهدت محافظات الصعيد بصفة عامة طفرة غير مسبوقة  في التنمية والمشروعات العملاقة وخير دليل على ذلك الزيارة الأخيرة له لمحافظة سوهاج وما شهدته من افتتاحات لمشروعات تنموية عديدة ونقل تحيات الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب واللواء احمد العوضي النائب الاول لرئيس الحزب والدكتور أحمد العطيفي امين تنظيم الجمهورية.


وقدم الشكر لقيادات حزب حماة الوطن  بسوهاج برئاسة الدكتور أحمد الديب علي دورهم في تنفيذ  خطة الحزب بالمحافظة، مشيرا إلى أن  الأحزاب لها دور محوري في الارتقاء بالمجتمع وتحقيق خطط التنمية.

وكانت الزيارة قد استهلت بلقاء اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وبحضور احمد سامي القاضي نائب المحافظ واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة الذي رحب بزيارة وفد حزب حماة الوطن ومشيدا بالدور الكبير الذى يقوم به الحزب فى الحياة العامة والسياسية.


فيما أعرب اللواء طارق نصير عن شكره وتقدير للدور الذي يقوم به محافظ سوهاج في التعاون مع الحزب ، موضحا أن الحزب يولي أهمية بزيارة كافة المحافظات للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين والتمكن من حلها مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

 

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تلى ذلك توجه الوفد للقاء اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج الذي أكد على أهمية التلاحم بين الأجهزة التنفيذية والأحزاب السياسية لخدمه الوطن والمواطن،مشيدا بالدور الذي يقوم به حزب حماة الوطن في الحياة السياسية

ثم توجه وفد قيادات حزب حماة الوطن بمرافقة السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ وعدد من رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لافتتاح المشروعات التنموية التي إقامها الحزب بقرية المحامدة البحرية مركز الأمل  (9) وقرية الصوامعة شرق لافتتاح مركز الأمل (11) .


وتهدف هذه المراكز في توفير حياة كريمة للمواطنين في الريف المصري وتدريب وتأهيل المرأة المعيلة والشباب لسوق العمل ودعم الحرف اليدوية والتراثية وإيجاد مصادر لتمويل الإنتاج.

كما تم زيارة المركز الطبي بقريه الصوامعة شرق الذي عقد الحزب معه بروتوكول خاص لتقديم خدمة طبية بأسعار مخفضة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا.

فيما أشادت النائبة رقيه الهلالى، عن تقدير الحزب لجميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج برئاسة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وأن الحزب من خلال قياداته واماناته بالمحافظات يسعى لتقديم خدمات حقيقية للمواطنين لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا.

وأوضح الدكتور أحمد الديب امين عام حزب حماة الوطن بسوهاج عن تقديره لزيارة وفد قيادات حزب حماة الوطن للمحافظة وأن هناك دور تنموي يقوم به الحزب مع المواطن السوهاجي في الحياة الاجتماعية والسياسية واكبر دليل على ذلك هو ما قامت به امانه الحزب بسوهاج من إنشاء عدد من مراكز الأمل بالمحافظة لتقديم خدمات حقيقية للمواطنين وتعد بمثابة نواة لعدد من الخدمات التي سوف يقوم بها الحزب خلال الفترة القادمة.

 

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