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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

حقوق جنوب الوادي تشارك في دورة التأهيل القانوني لقيادة الشباب بجامعة حلوان

وفد كلية حقوق قنا
وفد كلية حقوق قنا

شاركت كلية الحقوق بـ جامعة جنوب الوادى، في الدورة الحقوقية الأولى التي نظمتها جامعة حلوان تحت عنوان "التأهيل القانوني لقيادة الشباب في ضوء التنمية المستدامة ٢٠٣٠"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة و الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد رشدى، عميد كلية الحقوق بقنا.

وقال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة حريصة على المشاركة في كافة اللقاءات العلمية، في إطار التعاون بين الجامعات الأخرى بهدف التبادل العلمي وتوطيد أواصر الصداقة بين الطلاب، فضلا عن اكسابهم مهارات جديدة تساهم في تشكيل شخصية الطالب، وذلك اتساقا مع رؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري، وبما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

 

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وأشار الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أهمية مثل هذه الدورات في تنمية قدرات الطلاب وتدريبهم عمليا، بجانب المشاركة في الأنشطة الطلابية باعتبار التي تعد عاملا مكملا في بناء الشخصية بجانب العملية التعليمية، ولذا تحرص جامعة جنوب الوادى على تنفيذ الأنشطة القمية داخل الجامعة أو إيفاد طلابها للمشاركة في لقاءات قمية بالجامعات الأخرى.

 

من جانبه قال الدكتور محمد رشدي، عميد كلية الحقوق بقنا، إن مشاركة الكلية في الدورة الحقوقية الأولى التى نظمتها جامعة حلوان تحت عنوان "التأهيل القانوني لقيادة الشباب في ضوء التنمية المستدامة ٢٠٣٠"، تعكس اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية، حيث يولي اهتماماً كبيراً للأنشطة التى أصبحت الجامعة رائدة في تنفيذها، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للطلاب والطالبات.

 

وأشار رشدى، إلى أن الدورة أقيمت بمشاركة ٢٥ كلية حقوق من مختلف الجامعات المصرية، وتضمنت محاكمات صورية باللغة العربية والإنجليزية، وندوات عن الوعى القانوني، ودورات تدريبية بالإشتراك مع المجلس القومي للمرأة، ومحاضرات عن الصحة النفسية للمرأة وكيفية القيادة، وكيفية إدارة الذات وإدارة الوقت، وزيارات ميدانية للعاصمة الإدارية، وزيارات لوزارة النقل للتعرف على المشروعات الجديدة.

 

وأضاف عميد كلية الحقوق بقنا، بأن الدورة الحقوقية هدفت إلى المساهمة فى صنع كوادر وطنية لتقييم الرؤى الوطنية لمفهوم حقوق الإنسان من خلال تقييم الأداء والتعريف بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث أن الدورة الحقوقية هى لقاء يجمع كليات الحقوق بالجامعات المصرية في مجالات عديدة والتي تضمنت "نشاط فني، نشاط ثقافي، نشاط علمي"بهدف استغلال طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم.

وفد كلية حقوق قنا

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قنا كلية الحقوق وزير الشباب التأهيل القانوني لقيادة الشباب جامعة جنوب الوادي جامعة حلوان

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