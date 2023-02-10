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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

غدا...

فرصة قبل مغادرة نظامنا الشمسي.. ظهور مذنب أخضر بالقرب من نجم أحمر

ظهور المذنب الاخضر
ظهور المذنب الاخضر

يستعد الراصدون للسماء في الوطن العربي لأفضل فرصة لرصد المذنب الأخضر غدا السبت، بعد حوالي ساعة من غروب الشمس، حيث سيكون العثور عليه سهلاً بالقرب من كوكب المريخ.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، فإن كوكب المريخ يبلغ لمعانه بين -0.2 و +0.4 وهو مشاهد بسهولة بالعين المجردة بلونه البرتقالي، ما يعني أنه سيقدم نقطة مرجعية لتحديد موقع المذنب الأخضر (C / 2022 E3 (ZTF القادم من أقصى الحدود الخارجية لنظامنا الشمسي

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المذنب (ZTF) خفت لمعانه كثيرا مقارنة بالفترة الماضية وأصبح الآن ( +6.3 ) نظرًا لابتعاده عن الأرض بسرعة وسيظهر قرب الكوكب الأحمر حتى 14 فبراير الجاري وبعد ذلك سيبدأ في الاقتراب من كوكبة الجوزاء (الجبار اورايون الصياد).

ظهور المذنب الأخضر

لن يحتاج الراصد لتجهيزات خاصة لرؤية المذنب فكل ما عليه هو توجيه المنظار نحو المريخ في الأفق الشمالي الشرقي بداية الليل وسوف يظهر المذنب في نفس مجال الرؤية بكل سهوله حيث سيبدو مثل لطخه ضبابية ومن خلال التلسكوب خمسة بوصات من السهل تمييز نواة المذنب والذؤابة الخضراء.

اللون الأخضر للمذنب بسبب أن نواته تطلق الكربون ثنائي الذرة وهو مادة غازية شائعة في ذؤابة المذنبات والذي يضئ في الفضاء القريب تحت تأثير أشعة الشمس.

هنا يجب التوضيح بأن صور المذنب عبر الإنترنت تم التقاطها باستخدام معدات تصوير فلكية وعادة ما تكون نتيجة لفترة تعريض طويلة وتكديس الصور معًا ومعالجتها بإستخدام برنامج مخصص للتصوير الفلكي لذلك لن يكون المنظر من خلال تلسكوب أو المناظير مثل تلك الصور .

تعد هذه فرصة لرؤية هذا المذنب قبل أن يغادر نظامنا الشمسي إلى الأبد فبحسب القياسات فإن له مداره إهليلجي للغاية لذلك من السهل جدًا أن يضطرب مداره وبالتالي يجعله يغادر نظامنا الشمسي بالكامل.

الوطن العربي البحوث الفلكية المذنب الأخضر تلسكوب كوكب المريخ

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