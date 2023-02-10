لا توجد أغذية.. بيان صادم من منظمة الهجرة الدولية بشأن سوريا

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الجمعة، أن المساعدات التي دخلت إلى شمال سوريا تتضمن مصابيح وأغطية ولا يوجد بها أغذية.

وأضافت الهجرة الدولية، أن المساعدات التي دخلت إلى شمال سوريا تكفي لـ 1100 عائلة فقط في إدلب.

وأشار الصليب الأحمر، إلى أنه يجب تنحية السياسة جانبا والتركيز على توصيل المساعدات لكل سوريا، ونريد المزيد من التبرعات لمواجهة الوضع الكارثي في سوريا".

وعلى جانب آخر، أعلن برنامج الأغذية العالمي، أن مخزون المساعدات في شمال سوريا يكفي 100 ألف شخص، مطالبا بسهولة الوصول إلى كامل المناطق السورية، وفقا للحدث.

وقال برنامج الأغذية العالمي، إن 90% من سكان شمال غربي سوريا يعتمدون على المساعدات، مضيفا وزعنا حصصا غذائية شمالي سوريا تكفي 25 ألف شخص لمدة أسبوع، كما وزعنا بالفعل مساعدات غذائية في إدلب وطرطوس وحلب واللاذقية.

وأوضحت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، أن الاحتياجات بشمال سوريا هائلة وأكبر بكثير من إمكانات معبر واحد.

وطالب برنامج الأغذية العالمي بتوفير أكثر من معبر شمال سوريا لإتاحة المجال لمساعدات إضافية، مناشدا المجتمع الدولي فتح أكثر من معبر لإيصال المساعدات للسوريين.