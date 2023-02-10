وصول قافلة مساعدات إلى سوريا لمواجهة كارثة الزلزال

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بوصول قافلة مساعدات إنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، و التي تعد الأولي من نوعها التي تصل لإغاثة متضرري الزلزال .

وضمت القافلة 14 شاحنة محملة بمواد غذائية وملابس وأغطية.

وتشمل القافلة مساعدات مستعجلة ووقود، وبلغ عدد الصهاريج نحو 100، لتشغيل الآليات في المناطق التي تضررت بفعل الزلزال المدمر.

ووافق مجلس وزراء سوريا على إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء الجمهورية بما في ذلك عبر الخطوط من داخل الأراضي التي تسيطر عليها الدولة إلى المناطق التي تقع خارج السيطرة مؤكدا أن إشراف الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري على توزيع المساعدات بمساعدة منظمات الأمم المتحدة سيكفل وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها.

وجاء ذلك خلال جلسة استثنائية برئاسة المهندس حسين عرنوس.

وحسب وكالة الأنباء السورية؛ قرر مجلس الوزراء إحداث صندوق وطني لإعادة تأهيل المناطق المنكوبة وتقديم كل الدعم الممكن للمتضررين، وتسهيل دخول كافة التبرعات والمبادرات الإغاثية بكل الوسائل وتفويض الوزراء المعنيين بموضوع التعاطي مع هذه المساعدات عن طريق اللجنة العليا للإغاثة.

