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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. تحرك عاجل من الرئيس بشار الأسد لدعم مصابي الزلزال المدمر.. صور

الأسد وقرينته
الأسد وقرينته

توجه الرئيس السوري بشار الأسد وقرينته أسماء الأسد  إلى مستشفى حلب الجامعي للاطمئنان على حالة المصابين والمتضررين من الزلزال واستمعا منهم الى أوضاعهم واحتياجاتهم في أول تحرك لهما الى مدينة حلب  بعد الزلزال المدمر. 


وحسب وكالة الأنباء السورية؛ فقد استمعا من الكوادر الطبية إلى طبيعة الدعم الطبي الذي تم تقديمه للمصابين والتحديات التي واجهتهم في محنة الزلزال غير المسبوقة.

جانب من الزيارة 

وقال الرئيس الأسد مخاطباً الأطباء والكوادر العاملة في المشفى : نفتخر بالكوادر الوطنية في كل الأزمات وفي أزمة الزلزال شاهدنا الكثير من البطولات والأطباء الذين يعملون في الظل هم جزء من هذه البطولات وما سمعناه من المرضى وهم بمعنويات عالية يدل على قيامكم بواجبكم وهذه هي الوطنية والبطولة.

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