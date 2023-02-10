عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل زلزال سوريا وتركيا سبب تصدع كورنيش الإسكندرية؟.. أستاذ طرق يكشف

شرخ أرضي بكورنيش
شرخ أرضي بكورنيش الإسكندرية| أرشيفية

كشف الدكتورحسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس السبب وراء الشق الذي تعرض له كورنيش الإسكندرية.
 

سبب الشق في كورنيش الإسكندرية 

وقال “مهدي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” والمُذاع عبر فضائية “ دي إم سي”، اليوم الجمعة، إن الشق الذي حدث في كورنيش الإسكندرية بسبب ارتطام الأمواج التي حذرت منها الأرصاد، مشيرًا إلى أن المسافة لم تتجاوز الـ 20 مترا طوليا. 
 

وأوضح أن التفسير العلمي للأمر أن السحب الذي يحدث بعد ارتطام الأمواج يأخذ معه الرمال والأتربة الموجودة في رصيف الكورنيش مما أدى إلى حدوث هبوط أو شرخ طولي بمسافة 20 مترا، لافتًا إلى أن أجهزة الدولة تحركت فورًا للتعامل مع الأمر.

وأكد أن هذا الشق ليس له علاقة بزلزال سوريا وتركيا، موضحًا أنه أيضًا ليس له علاقة بالتغيرات المناخية، لأنه إذا كان الأمر يتعلق بـ التغيرات المناخية كانت ستتأثر به المدينة بأكملها.

 

كورنيش الإسكندرية سبب الشق في كورنيش الإسكندرية الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو الفراخ هينزل 20 جنيها .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

الأهلي يعلن الموقف النهائي لمشاركة قندوسي أمام فلامنجو بكأس العالم للأندية

اعتذار رسمي من أفشة للاعبي الأهلي وكولر لهذا السبب

يا خسارة الفلوس.. ردة فعل أحمد شوبير بعد الهجوم على كريستيانو رونالدو

كم سجل عيار 21 الآن؟.. آخر أسعار الذهب اليوم في مصر

صدمة للجهاز الفني للأهلي قبل مواجهة فلامنجو بمونديال الأندية

ننشر فاتورة شبكة علا غانم.. من أمريكا وبـ 6 مليون جنيه

مصطفى يونس يوجه نصيحة للأهلي بشأن غرامة كهربا للزمالك

ترشيحاتنا

كم مدة بقاء الشخص على قيد الحياة تحت الأنقاض؟.. خبراء يفجرون مفاجأة

ناس بتسرق مساعدات سوريا.. فنان شهير يفجر مفاجأة صادمة عن إعانات الزلزال

الزراعة: التوسع في إنشاء منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

بالصور.. زيارة الرئيس السوري وزوجته لـ مستشفى جامعة حلب

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

هل زلزال سوريا وتركيا سبب تصدع كورنيش الإسكندرية؟.. أستاذ طرق يكشف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة على مرض خطير.. ألم بمفصل الرجل إذا شعرت به لا تتجاهله

برفض القبلات والبكينى وبسيب الباب موارب.. 5 صور لـ إنجى المقدم تثير الجدل

بفستان مرصع باللؤلؤ.. زوجة أحمد عصام تتألق بصور جديدة من حفل زفافها

ابعد عن النكد.. نصائح هاني الناظر للتخلص من التجاعيد بأبسط الحلول

فيديو

قلوب تبكي بحرقة.. مشاهد مؤثرة لأطفال تحت الأنقاض من زلزال سوريا

رقم قياسي في توزيع الوجبات المدرسية.. ماذا تقدم سايلو فودز لمصر/فيديوجراف

ضربوهم واطلقوا عليهم كلب شرس.. قصة الاعتداء على أسرة الغربية

شاهد.. أتوبيس معلق فوق كوبري الدقي وتحرك عاجل لرفعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ