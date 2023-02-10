هل زلزال سوريا وتركيا سبب تصدع كورنيش الإسكندرية؟.. أستاذ طرق يكشف

كشف الدكتورحسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس السبب وراء الشق الذي تعرض له كورنيش الإسكندرية.



سبب الشق في كورنيش الإسكندرية

وقال “مهدي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” والمُذاع عبر فضائية “ دي إم سي”، اليوم الجمعة، إن الشق الذي حدث في كورنيش الإسكندرية بسبب ارتطام الأمواج التي حذرت منها الأرصاد، مشيرًا إلى أن المسافة لم تتجاوز الـ 20 مترا طوليا.



وأوضح أن التفسير العلمي للأمر أن السحب الذي يحدث بعد ارتطام الأمواج يأخذ معه الرمال والأتربة الموجودة في رصيف الكورنيش مما أدى إلى حدوث هبوط أو شرخ طولي بمسافة 20 مترا، لافتًا إلى أن أجهزة الدولة تحركت فورًا للتعامل مع الأمر.



وأكد أن هذا الشق ليس له علاقة بزلزال سوريا وتركيا، موضحًا أنه أيضًا ليس له علاقة بالتغيرات المناخية، لأنه إذا كان الأمر يتعلق بـ التغيرات المناخية كانت ستتأثر به المدينة بأكملها.



