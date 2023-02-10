قصة مأساوية.. سوري يفقد 17 من عائلته تحت أنقاض الزلزال المدمر

عرضت قناة العربية تقريرا فيديو عن "قصة مأساوية لرجل سوري فقد 17 من عائلته فى زلزال وحاول الرجل البحث عنهم، و لكن باءت محاولته بالفشل، وابتلعت الأنقاض ما لا يقل عن 17 من عائلته.

ورصدت "العربية" فرق الإنقاذ والبحث عن ضحايا الزلازل المدمر، على أمل سماع من يطلب النجاة،" صوت من بطن الأرض" هذا النداء لا غير.



و تابعت"العربية" أن عمليات الانقاذ لا تتوقف للبحث عن الضحايا تحت الانقاض، لكن الفترة الذهبية لإنقاذ الأرواح فى مثل هذة الكوارث، أوشكت ألانتهاء، بسبب سوء الأحوال الجوية، و نقص الغذاء، وهما عاملان يزيدان المشهد مرارة.



ووفقا لليونيسيف: أن أغلبية ما تم أنقاذهم من تحت الانقاض هم" الأطفال دون عائلاتهم"