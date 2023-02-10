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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيديو شد انتباه الآلاف | لقاء طفل ووالده بعد كارثة زلزال سوريا

الطفل السوري
الطفل السوري

عرضت قناة العربية، فيديو مؤثرا لطفل يلتقي والده بعد النجاة من الزلزال المدمر بسوريا في مشهد إنساني مهيب.

وأشارت قناة العربية، إلي أن الفيديو تفاعل معه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بعنوان طفل الموزة حيث التقطت صور للطفل وهو يأكل موزة وهو يعاني من جروح.

وكان قد توقع رواد مواقع التواصل الإجتماعي، أن عائلة الطفل السوري إبراهيم قد توفيت تحت الأنقاض، حتي ظهر والد الطفل في مشهد إنساني مهيب.

وعند رؤية الطفل لوالده، اقترب منه واحتضنه بعد أن قضي أياما في حالة صدمة توقع وقتها أنه فقد عائلته بالكامل.

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