متحدثة إقليمية للصليب الأحمر: مستمرون في التعاون مع "الهلال السوري".. فيديو

قال إيمان الطرابلسي المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنّ آخر التقارير بشأن الزلزال تشير إلى أنّ أكبر الأضرار موجودة في كل من اللاذقية وحلب وإدلب وطرطوس وحماة، موضحةً: "تتواجد فرقنا وتعمل بالشراكة مع الهلال الأحمر العربي السوري".

وأضافت الطرابلسي خلال تصريحات عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة "القاهرة الإخبارية": "لا نشارك في عمليات الإنقاذ تحت الأنقاض، ولكن نحاول حاليا تقديم المساندة اللازمة للملاجئ التي تستقبل عددا كبيرا من اللاجئين والنازحين داخليا، ومن المرجع أن ترتفع أعداد النازحين خلال الفترات الماضية".

وتابعت المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "نحاول بالشراكة مع وزارة الصحة السورية أن نساند المستشفيات وبخاصة في كل من حلب واللاذقية وحماة عبر منحهم المواد الطبية اللازمة لإنقاذ الجرحى، خاصة أولئك الذين يعانون".

وأكدت: "دفعنا بأخصائيين في الطب الشرعي بالإضافة إلى الزملاء والزميلات الذين يشتغلون على محاولة تقييم مستوى المساعدات التي يجب تقديمها خلال الفترات المقبلة، ونظرا لطبيعة المنطقة التي ضربها الزلزال وهي شمال سوريا وشمال غرب سوريا التي تعتبر من بين أكثر المناطق هشاشة حول سوريا بسبب تضررها بأثر 12 سنة من النزاع وطبيعة البنى التحتية الهشة الموجودة هناك بالإضافة إلى الهشاشة الاجتماعية للسكان، نحن نقدر أن الكارثة الطبيعية تأتي على خلفية كارثة إنسانية كانت قائمة، ومن ثم فإن المضاعفات أكبر".